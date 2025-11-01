VIDEO FOTO | Rețetele Juanitei | Vinete saganaki – se pot face cu sau fără carne, în funcție de gust/ Gratinate și cu arome de ulei de măsline și roșii coapte aduc în bucătărie mirosurile verii

Ce iubitor de Grecia n-are câteodată poftă de un saganaki? Așa, doar cu feta gratinată în sos ori și cu carne, creveți sau legume? Cînd simți miros de roșii coapte și vezi cum „curge” feta în timp ce se gratinează în cuptor, îți scapă un suspin de plăcere și unul de tristețe: bună mâncare, departe vacanța de vară de pe plajele grecești. Așa că să facem niște…vinete saganaki, cu sau fără carne.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -



Saganaki este un termen grecesc care se referă la brânza gratinată în cuptor, dar termenul se aplică și altor preparate delicioase coapte, pline de arome mediteraneene și acoperite cu feta din belșug.

Vinetele Saganaki reprezintă o mâncare de tavernă, perfectă pentru a readuce gustul verii și mirosurile Greciei, acum când intrăm în ultima lună de toamnă. Secretul constă în combinarea vinetelor coapte cu un sos bogat de roșii, ierburi aromatice și un strat generos de brânză feta sau telemea. Le facem după dorință cu carne ori vegane, dar roșiile, uleiul de măsline și brânza nu pot lipsi în nicio variantă.

Ingrediente pentru vinetele saganaki

Vinete, una de persoană dacă sunt micuțe, una la două persoane dacă sunt mari

Roșii coapte sau roșii din conservă sau piure gros

1 ceapă medie tocată mărunt și 3-4 căței de usturoi mărunțiți.

3-4 linguri de ulei de măsline de calitate

Sare, piper și condimente, după gust (oregano, busuioc)

Brânza feta sau telemea, minim 50 de gr pt fiecare vânătă

Dacă dorești varianta cu carne, poți adăuga carne tocată de vită sau pui. Eu am preparat vinetele cu carne de pui.

Preparare

Spală vinetele și taie-le în două jumătăți, pe lung. Taie apoi cu vârful unui cuțin interiorul într-un fel de caroiaj, fără a ajunge la coajă.

Stropește-le cu ulei de măsline, sare și piper și pune-le la cuptor cu coaja în jos, cam 20-30 de minute până se coc bine în interior. Temperatura cuptorului 200 de grade.

Dacă pui carne, încinge 2 linguri de ulei de măsline într-o cratiță și călește ceapă, usturoi și orice alte legume vrei să mai pui (eu am pus o ceapă, 1 morcov, 2 căței de usturoi la 500 de gr de carne de pui tocată). Adaugă carnea tocată și rumenește-o bine. Adaugă roșiile. Condimentează cu sare, piper și condimente.

Lasă sosul să fiarbă la foc mic timp de 15-20 de minute până când se îngroașă și aromele se pătrund bine.

Asamblarea și gratinarea vinetelor saganaki

Încălzește cuptorul la 200°C.

Într-un tavă, pune un strat subțire de sos de roșii pe fund. Pune vinetele cu coaja în jos. Cu o furculiță pisează vânăta în interiorul cojii.

Dacă pui carne umple vinetele cu carne acum. Dacă nu, pune un strat de sos de roșii, sare, piper, condimente și stropește cu ulei de măsline.

Presară deasupra brânza feta (sau telemea) din belșug, peste tată suprafața. Brânza să fie bine sfărâmată sau rasă, uniform.

Coace la cuptorul preîncălzit timp de 15-20 de minute, sau până când brânza s-a topit și s-a rumenit.

Sevește vinetele saganaki fierbinți, chiar direct din vasul în care au fost gătite. Sunt minunate alături de pâine proaspătă sau prăjită cu puțin ulei de măsline.

Eu le-am făcut în friteuza cu aer cald ceea ce mai scurtează timpii de gătire.

Poftă bună!