În contextul disputelor legate de intrarea în vigoare a tratatului dintre Uniunea Europeană și Mercosur, am stat de vorbă cu Excelența Sa Ricardo Guerra de Araujo, ambasadorul Braziliei la București. Domnia-sa a adus o serie de clarificări asupra a numeroase aspecte care îi îngrijorează pe fermierii români legate de noile relații comerciale cu Brazilia.

„Există multă dezinformare legată de acordul cu Mercosur”, spune ambasadorul Braziliei

Un prim aspect la care Excelența Sa Ricardo Guerra de Araujo s-a referit a fost acela legat de dezinformarea și rețeaua de fake news creată în jurul Tratatului.

„Brazilia și ceilalți membri Mercosur respectă toate opiniile, fie ele în favoarea sau împotriva acestui acord. Ceea ce nu putem accepta este răspândirea informațiilor false, în special în ceea ce privește produsele braziliene care ar urma să fie exportate pe piața Uniunii Europene, inclusiv în România. Din păcate, există multă dezinformare și interpretări eronate legate de acest acord”, a arătat domnia-sa.

„Acest acord este rezultatul a peste 25 de ani de negocieri. Eu personal am fost implicat în negocierea lui încă de la început, când lucram la Bruxelles. Acordul a fost finalizat în 2024. În prezent, este analizat din punct de vedere juridic în Uniunea Europeană și ar putea intra în aplicare provizorie până la o decizie finală a Curții de Justiție. Probabil că va intra efectiv în vigoare de-abia în luna mai”, a mai evidențiat diplomatul.

„Temerile sunt exagerate. România, evident, nu este o țară tropicală”

Ricardo Guerra de Araujo a vorbit despre importanța acestui acord: „Vorbim despre cea mai mare zonă de liber schimb creată între două blocuri regionale – aproximativ 720 de milioane de oameni și un PIB combinat de circa 23 de trilioane de dolari”.

„Dezbaterea publică se concentrează prea mult pe temeri sectoriale – agricultura în Europa sau industria în Mercosur – și pierde din vedere imaginea de ansamblu: crearea unei piețe uriașe comune”, a mai arătat ambasadorul Braziliei.

Vorbind despre principalele produse braziliene care vor avea acces liber pe piața europeană și, implicit, pe cea din România, diplomatul a explicat: „Este vorba, în principal, de produse pe care Europa nu le produce, cum sunt fructele tropicale. România, evident, nu este o țară tropicală. Vorbim, de asemenea, despre cafea,suc de portocale, zahăr. Brazilia este lider mondial la export pentru aceste produse.

Pentru alte produse, precum carnea sau etanolul, accesul va fi limitat și reglementat, nu complet liberalizat”.

L-am întrebat și despre temerile manifestate de fermieri că importurile de carne de vacă din Mercosur ar putea produce o prăbușire a pieței. Ambasadorul Braziliei a lămurit lucrurile: „Aceste temeri sunt exagerate. Cota de import este de aproximativ 99.000 de tonea Aeasta reprezintă doar 1,5% din consumul UE și doar jumătate din ea este carne proaspătă. În plus, există o taxă de import de 7,5%.

În termeni reali, vorbim de aproximativ 220 de grame pe an per consumator european.

Și pentru ca lucrurile să fie și mai limpezi, trebuie să adăugăm că Uniunea Europeană exportă mai multă carne decât importă”.

„Standardele noastre sunt, uneori, mai stricte decât cele europene”

Referindu-se la standardele calitative ale produselor braziliene, interlocutorul nostru a subliniat: „ Nicio marfă nu intră pe piața UE fără respectarea strictă a standardelor sanitare și fitosanitare europene. În caz contrar, produsele sunt blocate la frontieră.

Exportatorii brazilieni sunt deja obișnuiți cu astfel de cerințe, deoarece exportăm în peste 150 de țări, inclusiv în Japonia și Statele Unite. În unele cazuri, standardele noastre sunt chiar mai stricte decât cele europene”.

L-am întrebat pe Excelența Sa și cât de fondate sunt afirmațiile legate de o viitoare afectare a pădurilor tropicale în condițiile creșterii schimburilor comerciale cu Europa.

„Este o percepție total greșită. Brazilia dispune de suprafețe agricole uriașe în afara zonelor tropicale. Nu avem nevoie să defrișăm pădurea amazoniană pentru agricultură. Sectorul nostru agricol este modern, foarte tehnologizat și foarte competitiv. În Brazilia agricultura este practicată de fermieri privați. Statul nu este implicat în agricultură. Ca urmare, fermierii sunt interesați să fie cât se poate de competitivi, căci ei nu primesc niciun ajutor, de nicăieri”.

„România are un potențial semnificativ neexploatat”

Ambasadorul Braziliei a evidențiat și un alt aspect important al Tratatului.

„Acordul nu vizează doar comerțul, ci și investițiile. Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari investitori în Brazilia. Acordul va stimula investițiile reciproce și va crește competitivitatea ambelor regiuni într-un context global dominat de SUA și China”.

„România are un potențial semnificativ neexploatat. Brazilia este unul dintre principalii parteneri comerciali ai României din afara UE și cel mai important partener din America Latină. Voi spune doar că sectorul auto este deja un pilon important al relației bilaterale”, a subliniat Ricardo Guerra de Araujo relațiile concrete cu țara noastră.

„Organizăm anual un forum de afaceri româno-brazilian, în parteneriat cu camerele de comerț. și industrie. Scopul acestuia este conectarea mediilor de afaceri din cele două țări, identificarea oportunităților, promovarea investițiilor”, a punctat diplomatul.

„Este o oportunitate care nu trebuie ratată!”

În finalul interviului, ambasadorul Braziliei la București a reiterat importanța modului în care este dezbătut acest tratat, precum și semnificația sa: „Din păcate, multe argumente invocate în discuții nu se bazează pe date reale, ci pe percepții politice sau emoționale. Noi susținem o dezbatere bazată pe fapte și cifre, nu pe dezinformare.

În contextul geopolitic actual, acest acord reprezintă o oportunitate strategică majoră pentru ambele regiuni. Este o oportunitate care nu ar trebui ratată!”.