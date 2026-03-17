Apicultorii români trec printr-un an dificil, după ce condițiile meteo nefavorabile au redus puternic producția de miere. În 2025, cantitatea totală obținută a scăzut sub 10.000 de tone, potrivit estimărilor asociațiilor de apicultori, unul dintre cele mai slabe rezultate din ultimul deceniu, notează Știrile Pro Tv.

După mai mulți ani în care producția a fost ridicată, vremea din acest sezon a afectat dezvoltarea coloniilor și înflorirea plantelor melifere. Printre cele mai afectate sortimente se numără mierea de salcâm, care a devenit mai greu de găsit și mai scumpă.

În unele piețe și târguri, un borcan de 800 de grame de miere de salcâm poate ajunge la aproximativ 50 de lei, pe fondul stocurilor tot mai mici. Producătorii spun că mare parte din cantitatea disponibilă provine din recoltele din anii anteriori.

În lipsa mierii de salcâm, apicultorii propun alte sortimente mai puțin cunoscute. Printre acestea se numără mierea de zmeuriș, considerată o raritate, dar și mierea de mentă, apreciată pentru conținutul ridicat de resveratrol, un antioxidant puternic.

- articolul continuă mai jos -

Apicultorii spun că mierea provenită din zone nepoluate are și proprietăți terapeutice, fiind folosită pentru ameliorarea unor afecțiuni. În ultimii ani, consumatorii sunt tot mai interesați și de utilizările cosmetice ale mierii, care este folosită frecvent în măști pentru îngrijirea pielii.

Pe lângă problemele legate de producție, apicultorii reclamă și presiunea importurilor. Piața din România este deja dominată de miere adusă din China și Ucraina, iar producătorii se tem că acordul comercial Mercosur ar putea aduce noi cantități importante din America de Sud.

Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă falsificarea produsului. Mierea este considerată unul dintre cele mai falsificate alimente la nivel global, unele produse fiind amestecate cu siropuri ieftine pentru a reduce costurile.

Pentru a limita aceste practici, Uniunea Europeană a introdus reguli mai stricte privind etichetarea. O directivă a Comisiei Europene obligă producătorii ca, în cazul amestecurilor de miere, să menționeze pe etichetă toate țările de proveniență și proporția fiecăreia în produsul final.

În același timp, laboratoarele Comisiei Europene au identificat noi tipuri de siropuri utilizate pentru falsificarea mierii, substanțe mai dificil de depistat prin metodele obișnuite de testare. Acest lucru complică eforturile de control ale autorităților și ridică noi semne de întrebare pentru piața europeană a mierii.