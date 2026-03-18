Paraguay a ratificat acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Mercosur, devenind ultima țară semnatară din blocul sud-american care a făcut acest lucru, conform Mediafax.

Camera Deputaților a votat în unanimitate pentru adoptarea acestuia, finalizând procesul de ratificare de către Parlamentul paraguayan a unui tratat care creează cea mai mare zonă de liber schimb din lume, între cele 27 de state ale UE și membrii fondatori ai Mercosur, potrivit Le Figaro.

Brazilia, Argentina și Uruguay ratificaseră deja în ultimele săptămâni acest text semnat la jumătatea lunii ianuarie la Asunción, după 25 de ani de negocieri.

Deputatul paraguayan Juan Manuel Añazco a salutat un „document istoric”, subliniind că 93% din exporturile Mercosur vor intra în Europa fără a plăti taxe vamale.

Președintele paraguayan, Santiago Peña, a calificat recent acordul drept o decizie strategică într-un context de tensiuni globale.

„Promovarea cooperării între regiuni care împărtășesc valori și o viziune deschisă către comerțul internațional transmite un semnal foarte important lumii”, a afirmat el săptămâna trecută în cadrul unui forum al Băncii Interamericane de Dezvoltare (BID) de la Asunción.

- articolul continuă mai jos -

Acordul Mercosur-UE creează o zonă de liber schimb care reprezintă 30% din PIB-ul mondial și peste 700 de milioane de consumatori.

Acesta ar trebui să permită UE să exporte mai multe mașini, utilaje, vinuri și băuturi spirtoase către America Latină, facilitând în același timp intrarea în Europa a cărnii de vită, a păsărilor, a zahărului, a orezului, a mierii și a soiei din America de Sud.

Pentru detractorii săi, acest lucru va perturba agricultura europeană cu produse importate mai ieftine și care nu respectă neapărat standardele UE, din cauza lipsei unor controale suficiente.

Aplicarea tratatului a fost suspendată printr-un vot al Parlamentului European, ale cărui membri au sesizat justiția UE pentru a verifica conformitatea acestuia cu tratatele europene.

Însă, la sfârșitul lunii februarie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că acordul va fi aplicat cu titlu provizoriu, o decizie criticată de Franța, unde este percepută ca o amenințare pentru agricultori.