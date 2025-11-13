Cum a performat agricultura din România, Bulgaria și Republica Moldova după anii 1990, este o temă importantă de observație și analiză pentru orice specialist din domeniu.

Gábor Raviczki, Director de Marketing Bayer Crop Science România, Bulgaria, Republica Moldova, a făcut o amplă analiză la podcastul „Agricultura în schimbare”, asupra parcursului celor 3 țări. Chiar dacă Moldova a avut un parcurs mai sinuos, din cauza faptului că nu a beneficiat de apartenența la UE, se pare că acum recuperează teren:

România și Bulgaria au o structură a fermelor foarte mult axată pe culturi de câmp

„Diferența dintre cele trei țări scade de la an la an vizibilitate și aș spune că în toate cele trei țări fermierii performează atunci când investesc în inovație și atunci când au niște strategii adaptate la ceea ce se întâmplă astăzi în piață. De asemenea, diferența între țările de care și eu răspund ar consta în faptul că România și Bulgaria au o structură a fermelor foarte mult axată pe culturi de câmp, pe culturi mari porumb, floare, rapiță, cereale, în timp ce ponderea horticulturii în structura culturilor din Republica Moldova este mult mai importantă, are o greutate mai mare decât sunt în celelalte două”, spune directorul de marketing al Bayer.

O altă diferență între agricultura din România și cea din Bulgaria este dată de structura fermelor:

„Dacă ar fi să mai menționez niște diferențe între România și Bulgaria, ar fi faptul că structura fermelor din republica vecină este mult mai mare ca dimensiune, sunt mai puține ferme, bineînțeles, dar sunt de dimensiuni mai mari. Ca și o curiozitate, cel mai mare fermier din Uniunea Europeană este în Bulgaria. Are peste 130.000 de hectare, cultivate și este o companie, un grup care gestionează un număr limitat de ferme. O structură foarte, foarte mare, care atrage după sine și intensivitate în investiții și modul în care structurează practicile agricole”, a spus Gábor Raviczki în podcastul ”Agricultura în schimbare”, o producție G4Food.