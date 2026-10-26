Asociația Degustătorilor Autorizați din România (ADAR) solicită includerea enoturismului și a turismului distilatelor tradiționale în strategia viitoarei Organizații de Management al Destinației Naționale. Asociația atrage atenția că documentul aflat în consultare nu menționează vinul, gastronomia sau băuturile spirtoase tradiționale, deși acestea pot reprezenta resurse importante pentru promovarea turistică a țării.

Asociația Degustătorilor Autorizați din România (ADAR) a transmis Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului observațiile sale la White Paper-ul privind înființarea Organizației de Management al Destinației Naționale (OMD Național), aflat în consultare.

Documentul propune o structură care ar putea administra între 20 și 30 de milioane de euro anual pentru promovarea turistică a României, de patru până la șase ori mai mult decât bugetul actual. Cu toate acestea, în cele 12 pagini ale documentului, cuvântul „vin” nu apare deloc. De asemenea, nu sunt menționate gastronomia, băuturile spirtoase tradiționale sau produsele cu indicație geografică.

ADAR consideră că această absență este greu de explicat, în condițiile în care podgoriile românești cu denumire de origine controlată sunt teritorii delimitate juridic, protejate la nivel european și recunoscute internațional.

Dealu Mare, Cotnari, Jidvei și Recaș sunt deja destinații care pot contribui la dezvoltarea turismului viticol. În aceeași categorie a resurselor cu potențial de promovare se află și produse precum Pălinca, Vinarsul Târnave sau Țuica Zetea de Medieșu Aurit, înregistrate ca indicații geografice în Uniunea Europeană.

Potrivit asociației, puține resurse turistice românești pornesc cu un avantaj comparabil cu cel oferit de denumirile de origine și indicațiile geografice recunoscute.

ADAR cere ca enoturismul să fie un produs turistic distinct

Asociația propune ca enoturismul și turismul distilatelor tradiționale să fie tratate ca produse turistice distincte în strategia OMD Național, nu doar ca o componentă generică a gastronomiei.

De asemenea, ADAR solicită ca enoturismul să se numere printre primele acțiuni tematice pilot prevăzute pentru 2027.

Un alt argument invocat de asociație este siguranța juridică. White Paper-ul semnalează riscul ca o taxă redistribuită către promovare să intre sub incidența regulilor europene privind ajutorul de stat.

În opinia ADAR, promovarea construită în jurul denumirilor de origine și al indicațiilor geografice reprezintă, în dreptul Uniunii Europene, o variantă mai sigură pentru utilizarea fondurilor publice destinate promovării produselor de consum.

ADAR cere ca taxa aplicată cramelor să țină cont de activitatea turistică

Asociația atrage atenția și asupra situației cramelor care primesc turiști. Unele dintre variantele de finanțare analizate ar putea include în baza de calcul a taxei cifra de afaceri totală a acestora, inclusiv veniturile din producție.

ADAR solicită ca, în cazul producătorilor de vin și al distileriilor, baza de calcul să fie limitată la veniturile obținute din activitatea turistică propriu-zisă.

„Turistul care vine pentru vin vine pentru ceea ce găsește în pahar. Vinurile cu denumire de origine trec printr-o examinare organoleptică înainte de a ajunge pe piață, iar acesta este exact tipul de garanție pe care o promovare finanțată public trebuie să se sprijine”, a declarat Diana Pavelescu, secretar general ADAR.

Asociația și-a exprimat disponibilitatea de a pune la dispoziție expertiza tehnică a membrilor săi pe parcursul procesului de consultare.

Despre ADAR

Asociația Degustătorilor Autorizați din România este o organizație profesională independentă, cu o activitate continuă de 32 de ani. Membrii săi participă, în temeiul Legii nr. 164/2015, la comisiile de examinare calitativă a vinurilor cu denumire de origine controlată și indicație geografică.