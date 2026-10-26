Viitorul subvențiilor agricole după 2027, pe masa miniștrilor europeni / Florin Barbu participă la reuniunea AgriFish de la Luxemburg

26 oct. 2026, Articole / Reportaje
Viitorul subvențiilor agricole după 2027, pe masa miniștrilor europeni / Florin Barbu participă la reuniunea AgriFish de la Luxemburg
ALEXANDRA PANDREA/GMN via MEDIAFAX FOTO
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Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, participă în perioada 26-27 octombrie 2026 la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit (AgriFish), care se desfășoară la Luxemburg. Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, discuțiile vizează viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC) după 2027, aspecte comerciale din domeniul agriculturii și stabilirea posibilităților de pescuit în Marea Baltică pentru anul 2027.

În cadrul secțiunii dedicate agriculturii, miniștrii vor analiza propunerea de regulament privind condițiile de punere în aplicare a sprijinului Uniunii Europene în cadrul PAC.

Potrivit ministerului, propunerea Comisiei Europene urmărește simplificarea și flexibilizarea cadrului de aplicare a Politicii Agricole Comune, asigurarea veniturilor fermierilor, direcționarea mai eficientă și mai echitabilă a plăților și consolidarea reînnoirii generațiilor în agricultură.

Normele propuse vizează, de asemenea, sprijinirea gestionării riscurilor și creșterea rezilienței sectorului agricol, precum și asigurarea unui echilibru între normele comune și stimulentele destinate îndeplinirii obiectivelor privind clima, mediul și bunăstarea animalelor.

Irlanda urmărește un acord parțial asupra regulamentului PAC

Președinția Irlandei urmărește obținerea unui acord parțial asupra textului regulamentului privind PAC, întrucât aspectele financiare și orizontale sunt analizate în cadrul negocierilor privind Cadrul financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, potrivit comunicatului Ministerului Agriculturii.

Oficialii europeni vor discuta și despre chestiuni agricole legate de comerț, un punct recurent pe ordinea de zi a Consiliului Agricultură și Pescuit. În urma informării prezentate de Comisia Europeană, miniștrii vor avea un schimb de opinii asupra acestor subiecte.

Consiliul AgriFish discută cotele de pescuit din Marea Baltică pentru 2027

În ceea ce privește pescuitul, Consiliul urmărește să ajungă la un acord politic privind posibilitățile de pescuit în Marea Baltică pentru anul 2027.

Acordul va stabili capturile totale admisibile (TAC) și cotele aferente fiecărui stat membru pentru principalele stocuri de pește cu importanță comercială din această zonă.

Totodată, în cadrul reuniunii va fi pregătită poziția Uniunii Europene în perspectiva întâlnirii anuale a Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), programată în perioada 16-23 noiembrie, la Vilamoura, în Portugalia.

Rapoartele privind simplificarea și aplicarea legislației, pe agenda reuniunii

În cadrul rubricii „Diverse”, Consiliul va discuta rapoartele anuale pentru 2026 privind progresele înregistrate în simplificarea, punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației în domeniile agriculturii și pescuitului.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reuniunea AgriFish din 26-27 octombrie reunește pe agenda sa teme importante pentru viitorul agriculturii europene, de la cadrul de sprijin pentru fermieri după 2027 până la gestionarea resurselor piscicole.

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