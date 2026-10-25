Muzeul Satului Bănățean din Timișoara a adus în patrimoniul său o piesă valoroasă: o batoză pentru treierat cereale, fabricată în jurul anului 1900, la Budapesta, de firma Schlick–Nicholson. Utilajul s-a aflat în proprietatea unei familii din Sichevița, județul Caraș-Severin, care l-a păstrat sub un șopron, ferit de intemperii, astfel că s-a conservat într-o stare foarte bună.

„Este clar din anii 1900, din perioada austro-ungară. Firma care a fabricat batoza era cunoscută pentru construcția de tramvaie în Ungaria. Am găsit-o într-o stare neobișnuit de bună, pentru că a și fost folosită până prin anul 2007. Apoi, a stat sub șopron. Are o structură din metal, dar, în rest, este din lemn. S-a folosit ca batoză staționară pentru cereale. Astăzi avem combinele, care treieră și apoi prelucrează. Pe vremuri, treieratul se făcea manual sau cu alte utilaje. Se cosea, iar apoi se arunca grâul, cu pai și spic, în batoză. Acolo se prelucra și se separau boabele de grâu de restul plantei. Boabele ieșeau pe o parte, iar pleava, pe cealaltă”, a declarat pentru G4Food Radu Trifan, directorul Muzeului Satului Bănățean din Timișoara.

“Vrem să terminăm cât mai repede, să o expunem în acest an”

Batoza urmează să fie restaurată și integrată în circuitul de vizitare al muzeului, unde va oferi publicului ocazia de a descoperi o parte din istoria agriculturii și a vieții rurale din Banat.

„Urmează restaurarea: o curățăm, înlocuim unele elemente distruse și o revopsim. Sunt câteva piese deteriorate. Acum am stabilit codurile de culoare. Vom merge pe cele originale: lemnul era gri, iar structura din metal era verde. Vrem să terminăm cât mai repede, astfel încât anul acesta să o expunem în acest an. Trebuie să-i facem și un șopron nou. Este destul de mare, are o înălțime de trei metri și 20 de centimetri”, a mai spus Radu Trifan.

Între timp, reprezentanții Muzeului Satului Bănățean au identificat o altă batoză, ceva mai nouă, pentru care pregătesc documentele necesare preluării. Este vorba despre un utilaj din perioada interbelică, fabricat la Sibiu, în fabrica Rieger.