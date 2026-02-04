Unul dintre copii avea diverse simptome specifice și a fost îndrumat, printre alte investigații, să facă și un test de boală celiacă. În urma unui răspuns pozitiv, întreaga familie a fost testată, iar Doina a constatat cu surprindere că și ea avea aceeași problemă, deși nu dezvoltase niciun simptom.

Nu știa prea multe despre ce mănâncă un celiac, doar că trebuie să fie totul fără urmă de gluten. Și așa a început aventura ei în lumea celor fără pâine și cozonac, pe care și-a propus să o revoluționeze.