Hambar, platforma lansată de Alin Șerban, fost CEO Tazz, și Călin Costinaș, fost deputy CEO Profi, reunește peste 200 de producători locali și mai mult de 4.000 de produse. Proiectul își propune să faciliteze accesul micilor producători la consumatori, printr-un canal digital care integrează promovarea, comenzile și livrările. Printre planurile anunțate de fondatori se numără și un concept de adopție a animalelor și pomilor.

Un consumator ar putea adopta o oaie și ar primi produse de la aceasta sau ar putea adopta un copac și ar primi fructele lui. Este una dintre ideile pe care Alin Șerban, cofondator și CEO al platformei Hambar, le-a prezentat într-un interviu acordat G4Food, în care a vorbit despre dezvoltarea proiectului lansat pentru a aduce producătorii locali mai aproape de cumpărători.

Noua direcție de business, pe care fondatorii o numesc „adopții”, este doar una dintre componentele unui proiect mai amplu, construit în jurul produselor locale și al tehnologiei. Hambar pornește cu peste 200 de producători și mai mult de 4.000 de produse, iar obiectivul pentru următoarele șase luni este să depășească 600 de producători și 10.000 de produse listate.

Hambar, o platformă pentru producătorii locali

Ideea Hambar a apărut după ce Alin Șerban și Călin Costinaș au plecat din companiile în care activau anterior, Tazz și, respectiv, Profi. Cei doi au identificat o oportunitate în zona producătorilor locali, ale căror produse nu sunt întotdeauna ușor de găsit în magazinele obișnuite și care întâmpină dificultăți atunci când încearcă să ajungă la mai mulți consumatori.

„Ideea în Hambar a apărut foarte simplu. După ce eu și Călin am plecat din companiile în care activam înainte, Tazz și, respectiv, Profi, ne-am gândit ce lucruri nu sunt astăzi pe piață. Ne-am gândit ce nu moare niciodată, și anume mâncarea și tehnologia, și ne-am gândit cum să punem niște produse care nu sunt prezente peste tot în piață. Uitându-ne la o nișă care este foarte mare, a producătorilor locali, ne-am dat seama că nu există un canal digital care să adune la același loc mulți producători locali verificați”, explică Alin Șerban.

Platforma își propune să le ofere producătorilor acces la un canal digital prin care să își prezinte produsele, să primească comenzi și să organizeze livrările. În același timp, cumpărătorii pot descoperi într-un singur loc produse de la mai mulți producători, fără să fie nevoiți să caute separat fiecare afacere.

Mai mult, Hambar verifică producătorii și urmărește să ofere detalii despre proveniența produselor, locul și modul în care sunt realizate. Profilurile dedicate producătorilor au rolul de a le permite consumatorilor să afle cine se află în spatele alimentelor pe care le cumpără.

„Nu este vorba despre preț”. De ce contează povestea producătorului

În contextul scumpirilor alimentelor, Alin Șerban spune că platforma nu își propune să pună prețul în centrul comunicării, ci să scoată în evidență oamenii care realizează produsele și particularitățile acestora.

Întrebat dacă lansarea unei platforme dedicate produselor locale este un pariu riscant, în condițiile în care consumatorii s-ar putea orienta către alimente mai ieftine, fondatorul a explicat:

„În primul rând, nu este vorba despre preț aici. Hambar este despre povestea producătorilor. Noi scoatem prima dată în față producătorii, ce fac ei, cine sunt ei și dacă vă uitați o să vedeți niște povești de viață deosebite. Și în al doilea rând vine partea de preț și atunci noi vrem să scoatem în față că aceste produse sunt unice, sunt cu inventivitate în spate și vă pot da foarte multe exemple de genul ăsta.”

Ce produse găsim pe Hambar

La lansare, platforma reunește peste 4.000 de produse, împărțite în zece categorii. Oferta include produse de băcănie, zacuscă, murături, dulcețuri, miere, brânzeturi și lactate, pește, produse de panificație, carne și mezeluri, precum și fructe și legume de sezon.

În categoria produselor din carne sunt incluse specialități din porc, mangaliță, vită, pui și vânat. La băuturi, cumpărătorii pot găsi vinuri, bere artizanală, băuturi spirtoase, vișinată, lichioruri, sucuri și siropuri. Platforma include și pachete care reunesc mai multe produse de la același producător.

Sezonalitatea este un alt element important pentru oferta de produse locale. Alin Șerban dă ca exemplu zacusca și murăturile, care sunt mai căutate în perioada de toamnă.

„Avem astăzi zece categorii de produse și imaginați-vă, de la zacuscă la murături, la cârnați, la slănină, la vin, la bere artizanală. Credem că toate o să meargă foarte bine, contează foarte mult sezonul, de exemplu. Acum merge bine zacusca și murăturile și tot așa”, spune cofondatorul.

Prin reunirea produselor într-un singur loc, Hambar încearcă să simplifice accesul la o ofertă diversă, dar și să le ofere producătorilor o modalitate de a ajunge la cumpărători dincolo de zona în care își desfășoară în mod obișnuit activitatea.

Cum poate tehnologia să ajute micii producători

Experiența acumulată de Alin Șerban în domeniul livrărilor și de Călin Costinaș în retail stă la baza modelului de business. Hambar urmărește să folosească tehnologia pentru a simplifica procesele comerciale și logistice, astfel încât producătorii să se poată concentra pe activitatea lor.

„Chiar e foarte important că avem o experiență bogată în spate și atunci când folosești tehnologia, cel mai important lucru e să poți să scalezi, să poți să faci rapid, să poți să faci simplă pentru oameni. Și atunci, imaginați-vă că, deși vorbim de producători locali, care poate unii dintre ei au un produs la noi pe raft, ei sunt digitalizați de către noi și cel mai important lucru pe care l-am învățat e că tehnologia te ajută să scalezi și să mergi mai departe repede și simplu.”

Platforma integrează promovarea, comenzile și livrările, printr-un sistem destinat atât cumpărătorilor, cât și producătorilor. Aceștia din urmă își pot gestiona activitatea digital, în timp ce clienții pot comanda produse de la mai mulți producători în cadrul aceleiași comenzi.

În cadrul evenimentului de lansare, fondatorii au explicat faptul că scopul este să aducă instrumente folosite în companiile mari în sprijinul afacerilor locale, fără să le impună producătorilor să devină specialiști în tehnologie, marketing sau logistică.

„În spatele fiecărui produs bun există un producător care ar trebui să se poată concentra pe ceea ce știe să facă cel mai bine, fără să devină specialist în tehnologie, marketing sau logistică. Aici intervine Hambar. Experiența acumulată în companii mari, în tehnologie și operațiuni logistice, ne-a arătat cât de importante sunt sistemele performante, dar și cât de simple trebuie să fie pentru cei care le folosesc. Vrem să aducem aceste standarde în sprijinul micilor producători, printr-o platformă care integrează promovarea, comenzile și livrarea. Misiunea noastră este ca un produs extraordinar realizat într-un sat din România să ajungă simplu și în condiții sigure la cumpărătorii din întreaga țară.”

Ce planuri are Hambar pentru următoarele șase luni

Platforma pornește cu peste 200 de producători și mai mult de 4.000 de produse. Pentru următoarele șase luni, obiectivul anunțat este să depășească 600 de producători și 10.000 de produse listate.

„Începând cu peste 200 de producători, cu peste 4.000 de produse, în șase luni de zile vrem să ajungem la peste 600 de producători, peste 10.000 de produse”, a declarat Alin Șerban.

Hambar a anunțat la lansare și parteneriate cu eMAG și Salt Bank. Utilizatorii se pot autentifica pe platformă cu ajutorul contului eMAG, iar Salt Bank este banca oficială a proiectului.

Prin parteneriatul cu eMAG, clienții Genius beneficiază de două livrări gratuite pe lună prin programul Genius Moț, în condițiile comunicate de companie: o valoare minimă de 300 de lei pentru fiecare comandă, indiferent de numărul producătorilor din coș.

Platforma anunță livrări în România și în celelalte țări ale Uniunii Europene. Prin extinderea numărului de producători și a ofertei, fondatorii vor să dezvolte un canal prin care produsele locale să ajungă la mai mulți consumatori.

O idee nouă: adopția animalelor și a pomilor

Pe lângă dezvoltarea platformei și extinderea catalogului de produse, Alin Șerban a anunțat intenția de a lansa o nouă direcție de business, bazată pe adopția animalelor și a pomilor.

„O să lansăm o verticală nouă de business și anume adopțiile și o să mergem pe adoptă o oaie și atunci, după ce ai făcut chestia asta, o să ai oaia ta și timp câteva luni, în fiecare lună să primești un kilogram sau două, de lapte, brânză, de la oaia respectivă sau adoptă un copac, să primești fructele și așa mai departe. Nu e vorba doar despre produse, ci și despre experiență, despre testat, despre niște producători pe care nu-i vedeți peste tot. Haideți să lăsăm prețul după aceea.”, a explicat Alin Șerban.

Conceptul ar urma să le ofere consumatorilor o modalitate diferită de a se apropia de producători și de sursa alimentelor.