Un influent studiu care susţinea că glifosatul nu prezintă niciun risc grav pentru sănătate a fost retras recent din cauza suspiciunii de conflict de interese, la 25 de ani de la publicare, perioadă în care a ghidat mai multe decizii politice în pofida avertismentelor legate de probitatea autorilor, informează AFP, transmite Agerpres.

Deşi unii cercetători au salutat această retragere, lentoarea ei ridică semne de întrebare cu privire la integritatea cercetării dedicate ingredientului-cheie al Roundup, cel mai vândut erbicid din lume.

Acest produs al gigantului Monsanto se află în centrul unor dezbateri politice majore, mai ales în Europa, în condiţiile în care riscurile sale pentru sănătate fac obiectul a numeroase proceduri judiciare.

Publicat în anul 2000 în revista Regulatory Toxicology and Pharmacology, articolul acum retras se numără printre cele mai citate lucrări despre glifosat, în special de către numeroase autorităţi guvernamentale care îi reglementează utilizarea.

În nota sa de retragere publicată săptămâna trecută, revista invocă o serie de lacune “importante”: omisiunea de a include anumite studii privind riscurile de cancer, nedezvăluirea participării unor angajaţi ai Monsanto la redactarea articolului şi nedeclararea unor avantaje financiare primite de autori din partea Monsanto.

Elsevier, editorul revistei, a dat asigurări AFP că procedura de reexaminare a studiului a fost iniţiată “de îndată ce actualul redactor-şef a luat cunoştinţă de preocupările legate de acest articol, în urmă cu câteva luni”.

Însă încă din 2002, o scrisoare semnată de circa 20 de cercetători denunţa deja “conflicte de interese, o lipsă de transparenţă şi absenţa independenţei editoriale” în cadrul revistei ştiinţifice, menţionând Monsanto. Cazul a ieşit pe deplin la iveală în 2017, când au apărut documente interne ale companiei, care dezvăluiau rolul unor angajaţi ai Monsanto în redactarea studiului acum retras.

Naomi Oreskes, co-autoare a unei lucrări publicate în septembrie care detalia influenţa enormă a acestui studiu, s-a declarat “foarte mulţumită” de o retragere “aşteptată de mult timp”. “Comunitatea ştiinţifică are nevoie de mecanisme mai bune pentru a identifica şi retrage articolele frauduloase”, a avertizat, într-o declaraţie pentru AFP, acest istoric al ştiinţei de la Universitatea Harvard.

Motivaţiile invocate de revistă pentru a justifica retragerea studiului “corespund în totalitate cu ceea ce noi denunţam la vremea respectivă”, a declarat pentru AFP Lynn Goldman, de la Universitatea George Washington, care semnase şi ea scrisoarea din 2002.

Gary Williams, unul dintre autorii studiului retras, nu a răspuns solicitării de comentarii din partea AFP. Ceilalţi co-autori ai studiului au decedat.

Monsanto a reiterat că produsul său nu prezintă riscuri. Compania dă asigurări că participarea sa la articolul contestat, recunoscută de grup, “nu a atins un nivel care să impună declararea paternităţii şi a fost dezvăluită corect la mulţumiri”.

Compania, între timp cumpărată de Bayer, nu a comentat existenţa unor e-mailuri interne în care o cercetătoare a firmei scria că ar dori să mulţumească unui “grup de persoane” care au lucrat la acest articol, precum şi la un alt studiu, “pentru excelenta lor muncă”, oferindu-le tricouri Roundup.

Glifosatul a fost comercializat ca erbicid în anii 1970, dar a cunoscut o utilizare tot mai extinsă în anii 1990, ceea ce a făcut ca articolul din 2000 să devină extrem de influent.

Clasificat în 2015 drept “probabil cancerigen” de către Centrul Internaţional de Cercetare asupra Cancerului (CIRC) al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, glifosatul este interzis în Franţa, de la sfârşitul lui 2018 pentru uz casnic.

Nathan Donley, cercetător la Centrul pentru diversitate biologică, a declarat pentru AFP că retragerea articolului nu va schimba, probabil, avizul favorabil dat de Agenţia americană pentru protecţia mediului (EPA) în timpul administraţiei Donald Trump, puternic pro-industrie. Însă, remarca el, informaţia ar putea ajunge în atenţia autorităţilor de reglementare europene.

Mai important însă, observă Nathan Donley, acest episod ilustrează un fenomen mult mai răspândit în literatura ştiinţifică.

„Sunt convins că există multe articole de acelaşi tip, scrise de alte persoane decât autorii declaraţi şi cu conflicte de interese nedeclarate”, observa John Ioannidis, profesor la Universitatea Stanford. “Doar că sunt greu de scos la iveală, dacă nu te afunzi” în documente de arhivă, a adăugat el.