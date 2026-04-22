Sezonul sparanghelului a început în Europa, în special în Germania și Austria, unde cultura acestei legume este bine dezvoltată și extrem de apreciată. Primele recolte au ajuns deja în piețe, marcând debutul unei perioade scurte, dar intense pentru producători.

În România, doar câțiva cultivatori au început recoltarea, sparanghelul fiind încă o cultură de nișă, chiar dacă interesul este în creștere. Vorbim de câteva zeci de hectare cultivate la nivel național, în județele Arad, Timiș, Cluj sau Dâmbovița. Mare parte din sparanghelul de pe rafturile supermarketurilor este importat din Peru, Spania sau Germania.

Povestea unui cultivator din Timiș

Printre cei care se ocupă de sparanghel se află și Iulian Roman, din comuna timișeană Moșnița Nouă. Este al doilea an de rod pentru el.

„Avem anul acesta destulă cantitate de sparanghel. Anul acesta sparanghelul este foarte gros, foarte fraged și în cele mai bune condiții. Sparanghelul alb este acoperit cu o prelată. El este în pământ și fără razele soarelui se face alb. Celălalt, verde, crește deasupra solului. Având razele soarelui, se face verde sau violet, în funcție de soi. Tot timpul începem culesul cu albul, pentru că este mai pretențios (…). Avem și unica plantație de sparanghel violet din țară. Nu cred că mai are cineva în România asemenea delicatesă. Anul acesta avem mai puțin, dar de la anul vrem să ne extindem și cu sparanghelul violet. Este un pic mai dulce și mai aromat decât celelalte”, a povestit agricultorul pentru G4Food.

De la muncă în străinătate la afacere acasă

Iulian Roman a făcut parte din rândul românilor care au mers la cules sparanghel în Germania și Austria, iar după 15 ani de muncă pentru alții, cu experiența căpătată, a decis să dezvolte propria cultură.

”Am început în Germania în urmă cu mulți ani, apoi am continuat în Austria cam zece ani. Apoi, am venit acasă, a început pandemia și ne-am decis să facem ceva acasă, pentru noi, să nu mai mergem să ne chinuim pe plantațiile altora. Acolo am învățat de la cum se plantează, cum se culege, cum se spală, cum se taie, cum se vinde și așa mai departe. E foarte greu, e costisitor, nu toate se rezolvă repede, necesită timp, atenție și un pic de dragoste, altfel e degeaba”, a povestit Iulian Roman.

Sparanghel bio și un sezon scurt

Fermierul atrage atenția că perioada de recoltare este scurtă, de aproximativ două luni, ceea ce face ca acest produs să fie considerat unul sezonier și relativ rar.

„Sezonul durează până prin iunie. Numai ce am început de vreo săptămână. Noi am început cu plantația acum trei ani. Am cumpărat plante de anul doi. În primul an nu am cules niciun sparanghel. Anul trecut am cules doar o lună, pentru că și rădăcina lui trebuie să se obișnuiască cu solul și să crească. De anul acesta suntem în sezon normal, adică de două luni cât este în orice țară unde se cultivă sparanghel. Sunt foarte mulțumit și de cantitate și de calitate. Ținând cont că noi nu îi dăm nimic, nu stropim cu chimicale, decât ce îi dă Dumnezeu”, a mai povestit Roman.

După recoltare, sparanghelul este dus acasă, unde este sortat, spălat, cântărit și ambalat pentru vânzare. Clienții îl pot cumpăra direct de la producător, la Moșnița Nouă.

Un kilogram de sparanghel costă 50 de lei. În comparație, în Germania, aceeași cantitate se vinde cu 18–20 de euro.

Sparanghelul în lume

China este de departe cel mai mare producător mondial de sparanghel, cu peste 7 milioane de tone anual – aproximativ 90% din producția globală. Peru este cel mai mare exportator, datorită climei favorabile și recoltei timpurii. Germania, lider european, produce în special sparanghel alb, supranumit „Weißes Gold” – aurul alb.

Francezii preferă sparanghelul violet și alb, considerat un produs gourmet. În Italia, cultura este concentrată mai ales în regiunile din nord, precum Veneto și Emilia-Romagna. În Statele Unite, consumul a crescut în ultimii ani, mai ales în rândul celor care adoptă un stil de viață sănătos, California fiind principalul producător intern.