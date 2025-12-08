Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la un acord care va redefini direcția sectorului vitivinicol european. Decizia marchează una dintre cele mai ample modernizări ale regulilor din ultimii ani. Măsurile vor sprijini producătorii, vor adapta sistemul la schimbările climatice și vor oferi claritate consumatorilor. Acordul răspunde unui set de probleme acumulate în timp și oferă un cadru stabil pentru următorul deceniu, arată un comunicat de presă al Comisiei.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Sectorul vinului reprezintă una dintre cele mai puternice tradiții economice europene. Aproximativ 60% din producția mondială de vin provine din statele membre. Industria susține locuri de muncă stabile și contribuie la vitalitatea zonelor rurale. Acordul recunoaște acest rol strategic și urmărește să protejeze continuitatea culturală și economică.

Una dintre priorități este echilibrarea pieței. Statele membre vor putea interveni pentru a reduce suprafețele cultivate atunci când există risc de supraproducție. Acest lucru va ajuta la prevenirea crizelor repetate de stocuri. Flexibilitatea plantării viței de vie va crește, iar sistemul va fi supus unei revizuiri periodice de zece ani. Măsura oferă stabilitate, dar și un ritm constant de adaptare.

Un alt pilon al acordului este reziliența climatică. Vinul este printre produsele cele mai sensibile la schimbările de temperatură. Pentru a veni în ajutor, Comisia va permite finanțarea investițiilor de adaptare cu până la 80% din costuri, aceasta fiind una dintre cele mai ridicate rate de sprijin acordate vreodată. Țările vor putea investi în tehnologii și în practici care protejează podgoriile pe termen lung.

Reglementări pentru vinuri fără alcool

Regulile de etichetare vor deveni mai simple și mai omogene în întreaga Uniune, astfel încât consumatorii vor avea acces la informații clare. Producătorii vor putea folosi etichete digitale și pictograme. Măsura va reduce costuri administrative importante și va ușura comerțul transfrontalier. Vinurile destinate exportului vor fi scutite de obligații suplimentare de etichetare, un element important pentru competitivitatea globală.

Acordul include și reglementări noi pentru vinurile fără alcool sau cu alcool redus. Denumirile vor fi armonizate în toate statele membre. Termenii vor reflecta conținutul real de alcool. Aceasta răspunde unei piețe aflate în creștere rapidă.

Turismul viticol este un alt punct esențial. Regiunile viticole vor putea accesa fonduri pentru dezvoltare. Inițiativele vor sprijini economia locală și vor atrage vizitatori. Pentru comunitățile rurale, această măsură poate deveni o resursă importantă.

Acordul consolidează și măsurile de combatere a bolilor plantelor. Flavescence dorée este una dintre cele mai grave amenințări pentru podgorii. Programele de monitorizare și formare vor primi resurse suplimentare.

Următorul pas este validarea acordului de către Consiliu și Parlament. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial. Noua politică marchează o schimbare de etapă pentru unul dintre cele mai puternice simboluri ale Europei. Vinul devine un sector mai flexibil, pregătit pentru presiunile climatice și pentru gusturile unei piețe globale.