28 feb. 2026, ABC în bucătărie
ABC în bucătărie | Trucul simplu care îți păstrează castraveții pentru salată proaspeți mai mult timp / Greșeala cea mai frecventă care deteriorează legumele
Un mic truc de gospodărie poate face o diferență mare pentru menținerea castraveților proaspeți, arată specialiștii în conservarea alimentelor. Deși sunt printre cele mai răspândite legume în bucătăriile românești, castraveții se degradează repede atunci când nu sunt păstrați corect. Iar adevărul despre păstrarea lor durează mult mai mult decât mulți cred.

Castraveții conțin un procent ridicat de apă și sunt sensibili la schimbările de temperatură și la umiditate. Dacă sunt ținuți în frigider fără o protecție adecvată, apa din interiorul lor se evaporă rapid. Coaja devine moale și începe să se deterioreze, menționează Heute. Acest proces este accelerat atunci când legumele sunt expuse la aerul rece și uscat din frigider fără o barieră care să reducă evaporarea.

Trucul care face diferența

Experții recomandă un truc surprinzător de simplu: înainte de a pune castraveții în frigider, îi înfășori într-un prosop de hârtie ușor umed și îi depozitezi apoi într-o pungă perforată sau un recipient închis, dar nu complet sigilat. Contrastul de umiditate între prosopul ușor umed și aerul rece ajută leguma să își mențină nivelul de apă intern, reducând pierderea verticală.

Specialiștii explică faptul că prosopul de hârtie preia excesul de umiditate din jurul castraveților, fără a deveni ud. Asta previne dezvoltarea mucegaiului și ameliorează uscarea naturală. În plus, pungile perforate sau recipientele ventilate permit circulația aerului, reducând riscul condensului care accelerează degradarea.

Ce greșeli ar trebui evitate

O greșeală răspândită este depozitarea castraveților în pungi de plastic sigilate ermetic. Acest mediu creează un climat prea umed în interior. Asta poate duce la apariția condensului și, în final, la mucegai sau la înmuierea rapidă a legumelor. Pe de altă parte, dacă îi lași direct pe raftul frigiderului, sunt expuși la aerul rece și uscat, care accelerează pierderea de apă și se ofilesc repede.

Cel mai mare beneficiu al acestei metode se vede la câteva zile după depozitare. Castraveții păstrați conform acestui truc rămân crocanți și apetisanți mai mult timp decât cei depozitați în mod obișnuit, ceea ce reduce risipa alimentară și economisește bani.

Pentru gospodinele care fac salată frecvent sau pentru familiile care consum frecvent legume proaspete, un astfel de mic truc poate transforma radical gustul și modul în care arată castraveții de la o zi la alta.

Pe aceeași temă

ABC în bucătărie
14 mart.
VIDEO | ABC în bucătărie | Cum pregătești șnițelele fără să ai vase de spălat / Pas cu pas, șnițele suculente în interior și crocante la exterior, dar și o bucătărie curată
VIDEO | ABC în bucătărie | Cum pregătești șnițelele fără să ai vase de spălat / Pas cu pas, șnițele suculente în interior și crocante la exterior, dar și o bucătărie curată
ABC în bucătărie
11 mart.
ABC în bucătărie | Cum prepari în propria bucătărie oțet de mere/ Poți folosi doar cotoarele de mere
ABC în bucătărie | Cum prepari în propria bucătărie oțet de mere/ Poți folosi doar cotoarele de mere
ABC în bucătărie
07 mart.
ABC în bucătărie | Unde se păstrează semințele de in măcinate și cât rezistă după deschidere / Gestul simplu care le transformă într-un adevărat „superaliment”
ABC în bucătărie | Unde se păstrează semințele de in măcinate și cât rezistă după deschidere / Gestul simplu care le transformă într-un adevărat „superaliment”
ABC în bucătărie
04 mart.
VIDEO | ABC în bucătărie | Cum faci orez „bob cu bob” după indicațiile unui celebru chef cu stele Michelin
VIDEO | ABC în bucătărie | Cum faci orez „bob cu bob” după indicațiile unui celebru chef cu stele Michelin
ABC în bucătărie
01 mart.
ABC în bucătărie / Trucul care te ajută să fierbi pastele folosind mai puțină energie, fără să le afecteze gustul
ABC în bucătărie / Trucul care te ajută să fierbi pastele folosind mai puțină energie, fără să le afecteze gustul

Cele mai noi articole

Ashwagandha, o plantă la modă pentru combaterea anxietății: „Există și partea mai puțin plăcută, poate avea efecte secundare”
Ashwagandha, o plantă la modă pentru combaterea anxietății: „Există și partea mai puțin plăcută, poate avea efecte secundare”
Efect neașteptat al medicamentelor pentru slăbit / Acestea ar putea diminua riscul de depresie și anxietate
Efect neașteptat al medicamentelor pentru slăbit / Acestea ar putea diminua riscul de depresie și anxietate
EXCLUSIV G4Media | Președintele Nicușor Dan, premierul Giorgia Meloni și liderii din alte 8 țări cer UE să revizuiască rapid legislația verde Green Deal din energie și să reducă presiunea asupra industriei
EXCLUSIV G4Media | Președintele Nicușor Dan, premierul Giorgia Meloni și liderii din alte 8 țări cer UE să revizuiască rapid legislația verde Green Deal din energie și să reducă presiunea asupra industriei
Fermierii care dau foc vegetației pe miriști, pajiști sau terenuri agricole vor fi sancționați / APIA, Garda Națională de Mediu și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vor face verificări
Fermierii care dau foc vegetației pe miriști, pajiști sau terenuri agricole vor fi sancționați / APIA, Garda Națională de Mediu și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vor face verificări
Uleiul de măsline virgin și cel rafinat nu sunt la fel de benefice pentru sănătatea creierului, arată un studiu recent / Uleiul influențează microbiomul intestinal și, prin el, funcția cognitivă
Uleiul de măsline virgin și cel rafinat nu sunt la fel de benefice pentru sănătatea creierului, arată un studiu recent / Uleiul influențează microbiomul intestinal și, prin el, funcția cognitivă