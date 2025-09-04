Trei rețete cu dovlecei, legumele cu cele mai puține calorii/ Hidratează, ajută digestia și sunt plini de vitamine

Dovlecelul este, fără îndoială, una dintre legumele cele mai consumate vara: este ușor, versatil și cu un conținut caloric extrem de scăzut, ceea ce îl transformă într-un aliat perfect pentru alimentația noastră. Textura și gustul său delicat îl fac ideal în bucătărie, putând fi consumat atât crud, în salate, cât și gătit prin diverse metode. Nu mai e vară în calendar, dar temperaturile au rămas ridicate, așa că putem continua să gătim dovlecei.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Pe lângă faptul că ne hidratează datorită conținutului mare de apă, aduc un aport de fibre care favorizează digestia și sunt bogați în vitamine, precum vitamina C, și minerale, precum potasiul – esențiale pentru starea generală de bine. Un alt punct în favoarea sa este că dovlecelul este antiinflamator, fiind potrivit mai ales pentru persoanele cu probleme digestive.

Așadar, iată trei rețete simple, proaspete și delicioase pentru a introduce dovlecelul în meniul de sfârșit de vară, început de iarnă. Sunt variante cu dovlecei crudă, ca să îl încercăm și așa.

1. Caneloni de dovlecel cu guacamole

Ingrediente:

1 dovlecel

2 bucăți de avocado

1 lime

1 roșie

½ ceapă roșie

Coriandru

Sare

1 ridiche

Ulei de măsline extravirgin

Preparare:

Tăiem dovlecelul în felii subțiri, cu un curățător de legume sau mandolină. Se calculează cam 4 felii pentru fiecare canelon. Pregătim guacamole: pasăm pulpa de avocado cu o furculiță, adăugăm sucul de lime și amestecăm. Tocăm mărunt ceapa roșie și roșia, le adăugăm în avocado împreună cu puțin coriandru proaspăt. Potrivim de sare. Pe o folie alimentară așezăm feliile de dovlecel suprapuse. La un capăt punem o parte din guacamole și rulăm până formăm un cilindru compact. Se lasă la frigider, iar înainte de servire se decorează cu felii fine de ridiche pentru un plus de prospețime și crocănțeală.

2. Carpaccio de dovlecel

Ingrediente:

Dovlecel

Brânză feta

Muștar Dijon

Sare

Piper

Ulei de măsline extravirgin

Lime

Preparare:

Tăiem dovlecelul în felii foarte subțiri, de preferat cu mandolina. Așezăm feliile pe o farfurie și presărăm brânză feta sfărâmată deasupra. Pregătim o vinegretă din ulei de măsline, o linguriță de muștar Dijon, suc de lime, sare și piper. Amestecăm până emulsionează și turnăm peste dovlecel înainte de servire.

3. Salată thai cu dovlecel

Ingrediente:

Dovlecel

Morcov

Castravete

Arahide

Piper negru

Ardei iute (opțional)

Sos de soia

Ulei de susan

Usturoi

Lămâie

Coriandru

Preparare:

Tăiem dovlecelul, morcovul și castravetele în fâșii subțiri tip spaghete (cu spiralizator-ul, dacă avem, dacă nu cu cuțitul, foarte fin). Pentru sos: zdrobim usturoiul cu arahidele, apoi adăugăm suc de lămâie, sos de soia și câteva picături de ulei de susan. Amestecăm bine. Amestecăm legumele cu sosul, iar la final decorăm cu frunze de coriandru proaspăt.

Așadar, dovlecelul nu este doar o alegere sănătoasă și ușoară, ci și extrem de versatil în bucătărie – chiar și negătit. Experimentează cu această legumă și descoperă cum poate aduce prospețime, gust și beneficii în dieta zilnică.