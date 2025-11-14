Tranzacţia prin care Grupul Bonafarm intenţionează să preia brandul Napolact de la FrieslandCampina România poate influenţa structura pieţei locale a lactatelor, aceasta fiind caracterizată printr-un grad ridicat de fragmentare şi simetrie relativă a costurilor între jucători, relevă Raportul privind evoluţia concurenţei în sectoare cheie, lansat vineri de Consiliul Concurenţei.

Potrivit sursei citate, în 2024, cei mai mari procesatori de lactate au înregistrat o creştere a cifrei de afaceri de aproximativ 9% faţă de anul precedent, din care 60% le-a revenit principalelor companii (Albalact, Danone, Hochland etc.).

În termeni de volum, producţia şi consumul au înregistrat creşteri moderate, transmite Agerpres.

În 2025, cota standard de TVA a crescut la 1 august de la 19% la 21%, iar majoritatea produselor alimentare, inclusiv lactatele, au trecut la cota de TVA de 11%, comparativ cu valoarea anterioară de 5-9%.

Deşi lactatele nu sunt supuse direct accizelor, majorările pentru energie, carburanţi şi ambalaje vor influenţa costurile de producţie şi distribuţie, se menţionează în raport.

“Piaţa lactatelor se caracterizează printr-un grad ridicat de fragmentare şi simetrie relativă a costurilor între jucători. Tranzacţia Bonafarm-FrieslandCampina poate influenţa structura pieţei, însă evaluarea finală depinde de decizia autorităţii de concurenţă”, conform documentului.