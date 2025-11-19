Tot mai multe ingrediente mediteraneene intră în meniurile din România, iar tonul este printre cele mai cerute. Chef Cătălin Petrescu explică de ce acest pește versatil se potrivește surprinzător de bine cu rețetele noastre tradiționale. El vorbește și despre gusturi, educație culinară și exemple de preparate care au convins chiar și publicul reticent.

Aromele mediteraneene sunt într-o continuă ascensiune. Legumele proaspete, condimentele delicate și peștele au intrat deja în obiceiurile culinare românești. Chef Cătălin Petrescu spune că tranziția s-a făcut firesc. „Chiar nu mi se păre că e greu, din contră, e o cerere fantastică acum. Mai ales în post”, spune el, explicând cum s-a integrat tonul în bucătăria românească.

El spune că românii au acceptat rapid peștii mediteraneeni precum dorada sau bibanul de mare. Modul de gătire diferă însă. În România, preparatele sunt de multe ori mai complexe și mai consistente. Cu toate acestea, gusturile mediteraneene s-au integrat bine în preferințele locale.

Contrar aparențelor, tonul nu este un pește exclusiv mediteranean. Speciile de ton sunt răspândite în toată lumea. În România, se găsesc specii diferite de ton. Există însă și variante premium precum bluefin, apreciat în bucătăria japoneză. Cererea pentru ton este în creștere. Chef Petrescu spune că interesul este mare mai ales în perioada posturilor, când oamenii caută alternative gustoase și sănătoase.

Tonul în rețete tradiționale. De la idee la preparat

Chef Petrescu dă un exemplu care poate surprinde. El a găsit inspirație în bucătăria din Atos, unde gătește frecvent. Acolo a descoperit o rețetă neașteptată: ardei umpluți cu ton. Preparatul l-a impresionat atât de mult, încât îl numește cea mai bună versiune de ardei umpluți pe care a mâncat-o vreodată. Tonul poate fi folosit și în alte preparate tradiționale. Poate înlocui carnea în plăcinte, sarmale sau chiar chifteluțe sau zacuscă. Gustul este delicat, iar textura permite integrarea lui în multe rețete românești.

Vorbind despre ce ar putea împiedica integrarea tonului în bucătăria românească, chef Cătălin mai spune că problema nu este accesul la ingrediente, deoarece în retail există tot mai multe produse. „Educația (lipsește, n.r.) în primulul și în primul rând, și asta e legată de mai multe ingrediente care, prin alte țări, e considerată basic. Educația, frica de a încerca ceva nou, pentru că accesibilitatea avem acum din toate punctele de vedere”, explică el.

Prețurile sunt diverse, iar calitatea variază mult, dar, în final, cea mai mare diferență o face educația culinară. Mulți români se tem să experimenteze și persistă și rețineri legate de gustul peștelui.

Un alt obstacol este lipsa de informare, unele produse fiind mai slabe calitativ, fiind necesară, în cele din urmă, educație pentru a le putea distinge. El recomandă ton mediteranean sau produse din bucăți solide, în special pentru salate. Există însă preparate precum ardeii umpluți, unde se poate folosi tonul preferat al celui care gătește.

Tonul conservat, o soluție accesibilă și versatilă

Tonul conservat rămâne o opțiune bună pentru multe familii. Există variante mărunțite, potrivite pentru rețete rapide. Variantele cu bucăți mari sunt ideale pentru salate sau paste. Diferențele de gust sunt clare, dar ambele variante pot fi integrate ușor în preparatele tradiționale.

Tonul nu mai este un ingredient exotic. A intrat în bucătăriile românești și a găsit loc chiar în rețete considerate autentice. Adaptarea continuă, iar bucătarii descoperă combinații noi. Publicul devine mai curios. Educația și experiența pot transforma tonul într-un ingredient de bază în meniurile românești.

Chef Cătălin Petrescu lucrează de peste 25 de ani în domeniu și este specializat în preparatele cu ton, în special din bucătăria japoneză. Asta însă nu l-a oprit să aducă tonul și în bucătăria românească, unde a făcut un preparat de post, tradițional-modern, folosind tonul.

Rețetă ardei umpluți cu ton:

Ingrediente:

Ardei gras 10 buc

Ceapă 1 buc ( medie )

Ton ( proaspăt sau RIO Mare ton în ulei de măsline) 500 gr

Orez o cană

Foi de dafin 4

Piper boabe

Sare după gust

Bulion de roșii 4 linguri

Bulion de ardei 4 linguri

Pătrunjel și mărar câte 1 leg

Cum procedăm:

Se pune ceapa tocată la călit, apoi se adaugă orezul (spălat în prealabil), bulionul și carnea de ton cu verdețurile tocate mărunt. Se adaugă sare după gust. După ce se călesc se adaugă o cană de apă și se lasă la scăzut puțin. Cu această compoziție se umple fiecare ardei. După care se așează într-o crăticioară, în care mai adăugăm câte o lingură extra de bulion și apă cât să acopere ardeii. Se lasă la fiert la foc mic circa 1 h. Se pot da și la cuptor, pe final.