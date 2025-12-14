Un nou studiu realizat de Virginia Tech avertizează că o parte dintre tinerii din generația Z dezvoltă un comportament alimentar extrem de riscant: consumul excesiv de junk food chiar și atunci când nu le este foame, conform NY Post. Concluziile adâncesc îngrijorările privind efectele alimentelor ultra-procesate, care domină dieta celor mai tineri adulți.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Gen Z este generația care a crescut cu internetul, smartphone-ul și rețelele sociale ca parte naturală a vieții de zi cu zi și are un stil de consum influențat puternic de mediul digital.

Astfel, aproximativ 62% din caloriile consumate zilnic de un tânăr „Gen Z” provin din produse ultra-procesate – car,e de fapt, sunt și promovate intens. Este o proporție ridicată, care depășește cu mult recomandările nutriționale. Cercetătorii cred că acest tip de alimentație poate modela comportamente pe termen lung și poate influența sănătatea metabolică și psihologică.

Studiu: două tipuri de diete, reacții diferite

Echipa coordonată de profesoara Brenda Davy a analizat comportamentul alimentar al 27 de tineri cu vârste între 18 și 25 de ani. Participanții au urmat pe rând două diete. Prima dietă conținea 81% calorii provenite din alimente ultra-procesate. A doua dietă elimina complet acest tip de produse.

Toate mesele au fost calibrate pentru a menține greutatea participanților. Dietele au fost atent concepute, fiind egalizate după 22 de caracteristici. Printre acestea se numără macronutrienții, fibrele, zaharurile adăugate, densitatea energetică și nivelurile vitaminelor și mineralelor. Echipa subliniază că puține studii au egalat atât de riguros cele două regimuri alimentare.

După fiecare perioadă de dietă, participanții au revenit la rutina obișnuită timp de patru săptămâni. Ulterior au trecut la cealaltă dietă.

Diferențe între grupe de vârstă

La finalul fiecărei etape, tinerii au avut 30 de minute la dispoziție la un bufet cu alimente sănătoase și produse ultra-procesate. Fiecare participant a venit după o perioadă de post, iar platoul conținea aproximativ 1.800 de calorii. Tinerii puteau alege orice cantitate.

Cercetătorii au observat un fenomen important. Cei cu vârste între 18 și 21 de ani au consumat mai multe calorii după cele două săptămâni dominate de alimente ultra-procesate. Mai mult, acești participanți au mâncat în exces chiar și atunci când nu simțeau senzația de foame. În schimb, tinerii între 22 și 25 de ani au fost mai moderați. Diferența de comportament a fost consistentă.

Profesorul Alex DiFeliceantonio, coautor al studiului, spune că vârsta pare să fie un factor de risc. Participanții mai tineri au fost mai vulnerabili la tentația bufetului după expunerea îndelungată la alimente ultra-procesate. Cercetătorii cred că acest lucru are legătură cu procese motivaționale puternice, specifice acestei etape de dezvoltare.

Studiul a fost publicat în revista Obesity.

Cercetătorii subliniază că participanții și-au menținut greutatea pe parcursul experimentului. Acest detaliu sugerează că reacțiile alimentare nu sunt legate de un deficit energetic. Diferențele observate pot fi atribuite exclusiv gradului de procesare a alimentelor.

Lista riscurilor asociate alimentelor ultra-procesate este tot mai lungă. Sunt documentate peste 30 de efecte negative. Printre ele se numără riscul crescut de boli cardiovasculare, unele forme de cancer, diabet de tip 2, probleme de sănătate mintală și chiar mortalitate prematură.

O generație expusă unui risc de obezitate

Noile date apar într-un context alarmant. Specialiștii estimează că unul din trei americani cu vârste între 15 și 24 de ani va îndeplini criteriile de obezitate până în 2050, dacă nu sunt adoptate măsuri importante.

Cercetătorii din Virginia intenționează să extindă studiul. Echipa își propune să analizeze un număr mai mare de participanți, să includă persoane mai tinere și să prelungească perioadele de dietă. În plus, viitoarele studii vor reproduce mai fidel mediul real, unde accesul la junk food este practic nelimitat.

Concluzia cercetătorilor este clară. Tinerii, în special cei aflați la debutul maturității, sunt extrem de sensibili la efectele alimentelor ultra-procesate. O expunere aparent inofensivă poate influența comportamentul alimentar, poate stimula consumul excesiv și poate pregăti terenul pentru probleme metabolice viitoare.