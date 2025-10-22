Tinerii fermieri din UE pot primi până la 300.000 de euro sumă forfetară, începând cu 2028, în cadrul viitoarei PAC. Măsura face parte din strategia pentru reînnoirea generațională în agricultură a UE. Statele membre vor trebui și ele să vină cu propuneri și alocări bugetare

Comisia Europeană a prezentat ieri, 21 octombrie, o „Strategie pentru reînnoirea generațională în agricultură”, stabilind o foaie de parcurs clară pentru sprijinirea tinerilor fermieri și atragerea unui număr mai mare de persoane către agricultură. Strategia își propune să dublezе ponderea tinerilor fermieri din UE până în 2040, având ca obiectiv ca fermierii tineri și noii veniți să reprezinte aproximativ 24% dintre fermierii europeni, precizează un comunicat de presă.

Pentru a atinge acest scop, Comisia pregătește o recomandare pentru statele membre să aloce cel puțin 6% din cheltuielile lor agricole măsurilor care promovează reînnoirea generațională, cu posibilitatea de a mobiliza resurse suplimentare. Strategia prevede, de asemenea, ca până în 2028, statele membre să elaboreze strategii naționale pentru reînnoirea generațională în agricultură, în care să abordeze obstacolele existente și să definească măsuri de sprijin țintite, pe baza recomandărilor Comisiei. De asemenea, statele membre vor trebui să raporteze periodic progresele realizate. Aceste eforturi combinate vor asigura un sector agricol durabil, rezilient și atractiv pentru viitor, se mai precizează în același comunicat.

Tinerii fermieri – cheia securității alimentare a UE

Tinerii fermieri sunt cheia securității alimentare a UE și a vitalității zonelor rurale. Pentru ca agricultura să rămână rezilientă și atractivă, tinerii trebuie să dispună de condițiile potrivite pentru a-și construi viața și cariera în mediul rural — asigurând nu doar „dreptul de a rămâne”, ci și dorința de a rămâne, se mai precizează în comunicatul Comisiei Europene.

Totuși, sectorul agricol se confruntă cu presiuni serioase: îmbătrânirea forței de muncă, scăderea populației rurale și provocări economice și de mediu. Accesul limitat la terenuri, la credite accesibile, veniturile mai mici și lipsa competențelor relevante descurajează noii veniți, în timp ce succesiunea fermelor este dificilă din cauza barierelor administrative și financiare. Abordarea acestor probleme reprezintă atât o necesitate strategică, cât și o responsabilitate socială comună pentru Uniunea Europeană.

Implementarea strategiei: pașii următori pentru reînnoirea generațională

Strategia urmărește să sprijine și să pregătească noua generație de fermieri europeni. Ea recunoaște că tinerii fermieri se confruntă cu provocări specifice, ce trebuie abordate prin acțiuni dedicate, la toate nivelurile de guvernanță – european, național și regional – și în toate politicile relevante.

Pentru a realiza acest obiectiv, strategia identifică cinci direcții principale de acțiune:

accesul la terenuri, accesul la finanțare, dezvoltarea competențelor, asigurarea unor condiții de trai echitabile în mediul rural, sprijin pentru succesiune.

Cele mai importante inițiative în viitor

Introducerea unui „Pachet de start” obligatoriu pentru tinerii fermieri în viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC), care să faciliteze intrarea în sector și stabilirea lor printr-un pachet complet de intervenții, inclusiv o sumă forfetară de până la 300.000 € pentru instalare;

O mai bună direcționare a fondurilor în favoarea tinerilor fermieri;

Colaborarea cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru dezvoltarea de scheme de garantare și/sau subvenționare a dobânzilor, pentru a facilita accesul la finanțare;

Crearea unui Observator European al Terenurilor Agricole, pentru a îmbunătăți transparența pieței funciare — facilitând accesul la teren, sprijinind transferul fermelor, informând politicile publice și prevenind speculațiile funciare, astfel încât noii fermieri să poată începe mai ușor o activitate agricolă;

Integrarea în Semestrul European a aspectelor relevante privind reînnoirea generațională și succesiunea agricolă, incluzând reforme legate de pensiii, retragere și transferul fermelor în cadrele de politici naționale, pentru a facilita succesiunea la timp și mobilitatea terenurilor;

Invitarea tinerilor fermieri să participe la programul Erasmus pentru Tineri Antreprenori, pentru a învăța bune practici agricole în străinătate sau pentru a-și diversifica veniturile prin experiență în alte sectoare;

Promovarea unor condiții de viață decente în zonele rurale, sprijinind dezvoltarea locală și implicarea tinerilor și a femeilor;

Co-finanțarea serviciilor de înlocuire a fermierilor (Farm Relief Services), pentru cazurile de boală, concediu sau îngrijire a familiei, îmbunătățind astfel echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Stragia va fi implementată deja în cadrul actualei PAC

Strategia este concepută pentru a fi implementată la mai multe niveluri interconectate: prin actuala și viitoarea PAC, prin politici complementare ale UE, prin acțiuni conduse de statele membre în domenii precum accesul la teren, fiscalitate, educație și pensii, precum și prin inițiative ale părților interesate. Depășirea acestor obstacole necesită un angajament puternic la nivel național și regional, pentru a asigura un impact real și durabil.

Agricultura europeană îmbătrânește mai rapid decât alte sectoare. În prezent, vârsta medie a unui fermier din UE este de 57 de ani, iar doar 12% au sub 40 de ani, fiind astfel considerați tineri fermieri. Acest dezechilibru reprezintă un risc pentru securitatea alimentară pe termen lung, autonomia strategică a UE în producția de alimente și sustenabilitatea peisajelor agricole europene.

De asemenea, numărul tinerilor din mediul rural este în scădere. Între 2013 și 2019, populația tânără cu vârste între 15 și 24 de ani din zonele rurale ale UE-28 a scăzut de la 3,6 milioane la 1,9 milioane, iar cea cu vârste între 25 și 29 de ani a scăzut de la 6,9 milioane la 5,9 milioane.

În timp ce mulți fermieri mai în vârstă sunt proprietari ai terenurilor, generațiile tinere lucrează adesea ca arendași, exploatând aproximativ 15 milioane de hectare în regim de arendă, comparativ cu 10 milioane de hectare deținute în proprietate. Accesul la terenuri, la credite accesibile și la competențe esențiale continuă să fie principalele obstacole pentru tinerii fermieri. În 2022, tinerii fermieri din UE-27 s-au confruntat cu un deficit de finanțare de 14,1 miliarde €, echivalent cu 22% din totalul deficitului de finanțare din sectorul agricol.