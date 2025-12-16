Tetra Pak și producătorul spaniol de băuturi García Carrión, cunoscut în special pentru sucurile naturale și vinurile sale, a lansat ambalajul Tetra Brik® Aseptic 200 ml Slim Leaf pentru sucuri, cu strat protector pe bază de hârtie, sub brandul emblematic Don Simón.

Este primul ambalaj de suc din lume, cu acest volum, care încorporează tehnologia inovatoare de barieră pe bază de hârtie și primul de acest fel disponibil în Spania.

Această inovație în soluțiile sustenabile de ambalare alimentară reprezintă un pas important către reducerea dependenței de materiale pe bază de combustibili fosili (obținute din resurse neregenerabile, precum petrolul sau gazele naturale). Noul tip de ambalaj este deja disponibil pe mai multe piețe.

Realizat în proporție de până la 80% din hârtie

Realizat în proporție de până la 80% din hârtie, acest ambalaj prezintă performanțe îmbunătățite în materie de sustenabilitate. Combinația dintre bariera pe bază de hârtie și polimerii de origine vegetală utilizați în straturile de acoperire ale ambalajului crește conținutul de materii regenerabile la un nivel remarcabil de 92%, reducând în același timp amprenta de carbon cu 43%, comparativ cu un ambalaj aseptic care folosește un strat de protecție de folie de aluminiu și polimeri de origine fosilă, conform verificării realizate de Carbon Trust.

„Suntem mândri să fim în avangarda producției de ambalaje sustenabile pentru categoria sucurilor. De peste 135 de ani, García Carrión este dedicată inovației responsabile și respectului față de mediul înconjurător”, a declarat Don José García Carrión, președintele companiei García Carrión. „Această inovație susține misiunea noastră de a reduce impactul asupra mediului, oferind în același timp produse de înaltă calitate consumatorilor noștri”, a adăugat Fala Corujo, vicepreședinte al companiei García Carrión, într-un comunicat transmis redacției.

Pentru García Carrión, această soluție de ambalare reprezintă o nouă aplicație industrială a strategiei sale, “Sustenabilitate 360°”, distinsă cu premiul „Factories of the Future 2024 pentru Excelență în Sustenabilitate și Economie Circulară”.

Tatiana Liceti, Vicepreședinte Executiv, Packaging Solutions, Tetra Pak, a declarat:

„Această lansare reprezintă un pas important în parcursul nostru către ambalaje complet regenerabile și reciclabile. Prin colaborarea strânsă cu clienții noștri, demonstrăm că inovația sustenabilă poate fi extinsă la scară largă, pe diverse piețe și categorii, menținând, în același timp, funcționalitatea și calitatea ambalajelor.”

Ce este stratul protector pe bază de hârtie

Stratul protector pe bază de hârtie a Tetra Pak reprezintă o inovație în designul ambalajelor aseptice. Practic, acesta înlocuiește stratul interior tradițional din folie de aluminiu cu o barieră pe bază de hârtie, promovând tranziția de la materiale fosile către alternative regenerabile și cu amprentă de carbon redusă.

Împreună cu celelalte straturi ale ambalajului, bariera pe bază de hârtie protejează împotriva oxigenului, luminii, umezelii și bacteriilor, garantând siguranța alimentelor și o durată de valabilitate comparabilă cu cea a ambalajelor care conțin folie de aluminiu.

Ambalajele aseptice care conțin această nouă barieră pe bază de hârtie pot fi colectate, sortate și reciclate acolo unde există o infrastructură de reciclare adecvată, la scară largă. Noul strat protector pe bază de hârtie poate aduce beneficii suplimentare în procesul de reciclare, precum maximizarea recuperării conținutului de hârtie și asigurarea unor fracții de fibre și non-fibre de înaltă calitate.

Tehnologia Tetra Pak de barieră pe bază de hârtie face parte din atingerea unui obiectiv mai amplu al companiei, acela de a crea cel mai sustenabil ambalaj alimentar din lume, pe bază de hârtie, realizat exclusiv din materiale regenerabile sau reciclate, obținute în mod responsabil, cu cea mai redusă amprentă de carbon posibilă și complet reciclabil la rândul lui.