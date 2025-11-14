Tartina cu avocado și cea cu unt de arahide sunt două preparate emblematice pentru micul dejun, dar care dintre ele este mai benefic pentru sănătate? Ambele variante au fani dedicați, iar motivele sunt clare: oferă beneficii nutriționale solide, fiind potrivite pentru micul dejun sau o gustare sățioasă, conform Eating Well.

Nutriționiștii explică că alegerea între ele depinde de nevoile organismului și de obiectivele personale de sănătate. Analizând grăsimile, proteinele, fibrele și alți nutrienți, se pot vedea avantajele fiecărei felii de pâine.

De ce avocado toast este atât de apreciat

Toast-ul cu avocado nu este doar aspectuos; aduce beneficii reale pentru sănătate. Această masă simplă oferă grăsimi sănătoase, fibre și vitamine esențiale, care mențin senzația de sațietate și energia pe parcursul dimineții.

O sursă de grăsimi sănătoase

Avocado este renumit pentru conținutul său de grăsimi „bune”. Avocado toast oferă grăsimi monosaturate benefice pentru inimă”, spune nutriționistul Lisa Young. Aceste grăsimi susțin funcțiile creierului, reduc inflamația și ajută la absorbția vitaminelor solubile în grăsimi, precum A, D, E și K. „Avocado poate ajuta și la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului”, adaugă Young.

O sursă de fibre

Fibrele sunt cheia sațietății și a unei digestii sănătoase. Avocado este o sursă naturală de fibre, iar atunci când este servit pe pâine integrală, cantitatea de fibre crește. „Asocierea dintre avocado și pâinea integrală adaugă fibre suplimentare pentru o masă sau gustare echilibrată”, explică Young. Fibrele solubile din avocado ajută la reducerea colesterolului „rău” LDL, în timp ce fibrele insolubile, din pâinea integrală, mențin tranzitul intestinal regulat.

O sursă de vitamine și minerale

Pe lângă grăsimi și fibre, avocado furnizează potasiu, esențial pentru reglarea tensiunii arteriale și a echilibrului fluidelor, precum și vitaminele K, C, E și B, necesare pentru sănătatea oaselor și producția de energie.

De ce tartina cu unt de arahide merită mai multă atenție

Deși avocado toast atrage toată lumina reflectoarelor, toast-ul cu unt de arahide rămâne o opțiune nutritivă, convenabilă și accesibilă. Această combinație clasică oferă beneficii diferite, dar la fel de importante.

O sursă de proteine vegetale

Unul dintre avantajele majore ale tartinei cu unt de arahide este conținutul ridicat de proteine. „Are un conținut mai ridicat de proteine (aproximativ 6 grame la 2 linguri), în timp ce avocado toast oferă mai multe fibre și are mai puține proteine”, explică Nicole Ibarra, nutriționist. Proteinele ajută la construirea și repararea țesuturilor și contribuie la senzația de sațietate. „Untul de arahide poate fi o modalitate ușoară de a adăuga proteine și grăsimi sănătoase la micul dejun. Te poate ajuta să te simți sătul mai mult timp și contribuie la menținerea unui nivel stabil al zahărului din sânge comparativ cu pâinea simplă sau cu gem”, adaugă nutriționistul Vanessa Imus.

O sursă de grăsimi și nutrienți sănătoși

La fel ca avocado, arahidele oferă grăsimi sănătoase. „Toast-ul cu unt de arahide oferă proteine vegetale, grăsimi sănătoase și nutrienți precum vitamina E, magneziu și niacină,” spune Young. Vitamina E protejează celulele, magneziul susține funcțiile musculare și crearea energiei, iar niacina (vitamina B3) ajută la transformarea alimentelor în energie.

Convenabil și economic

O felie de pâine cu unt de arahide este accesibilă. Un borcan cu unt de arahide și o pâine sunt ingrediente relativ ieftine. Simplitatea lor face ca micul dejun să fie rapid și echilibrat, combinând proteine, grăsimi și carbohidrați cu efort minim.

Trebuie să alegem între ele?

Răspunsul scurt: nu. Ambele toasturi se pot integra într-un stil de alimentație sănătos. Alegerea depinde de nevoile organismului și de obiectivele personale. Nutriționiștii recomandă să fie văzute ca opțiuni complementare, nu rivale.

Pentru a îmbunătăți avocado toast, poți adăuga o sursă de proteine precum un ou, semințe de cânepă sau năut. În cazul toast-ului cu unt de arahide, se pot adăuga fructe, semințe sau scorțișoară pentru fibre suplimentare și antioxidanți.

„Atât tartina cu avocado, cât și cea cu unt de arahide pot fi alegeri sănătoase. Totul depinde de ce cauți din punct de vedere nutrițional”, concluzionează Young.