Procurorii Parchetului European au coordonat în această săptămână o serie de percheziții în Bulgaria. Acțiunea a fost desfășurată de Direcția Generală a Poliției Naționale. Anunțul a fost făcut la Luxemburg și confirmat de biroul EPPO din Sofia. Ancheta vizează suspiciuni de fraudă cu subvenții agricole (fonduri europene destinate agriculturii).

Investigația se concentrează pe depunerea unor informații false sau înșelătoare, iar datele incriminate ar fi fost folosite în cereri de finanțare depuse între 2023 și 2025. Schemele europene vizate sunt cele destinate fermierilor. Ancheta sugerează că o companie beneficiară ar fi furnizat date neadevărate la Oficiul Municipal pentru Agricultură din Burgas.

Suspiciuni la niveluri înalte din administrație

Indiciile adunate până acum trimit spre implicarea unor oficiali publici. Aceștia ar fi trebuit să certifice datele introduse în sistemele Ministerului Agriculturii. Anchetatorii analizează rolul lor în procesul de validare. Suspiciunile privesc posibile intervenții deliberate menite să faciliteze accesul la fonduri europene.

Poliția a efectuat percheziții la sediul Oficiului Agricol Districtual. Au fost vizate și birourile companiei beneficiare. Percheziții au avut loc și la domiciliul unui oficial de rang înalt. Au fost ridicate documente, telefoane mobile și suporturi digitale. Investigatorii verifică acum fluxurile de date și deciziile administrative.

EPPO anunță că pagubele nu sunt clar stabilite. Indiciile preliminare arată însă pierderi de câteva sute de mii de euro, iar prejudiciul afectează atât bugetul Uniunii Europene, cât și bugetul național. Modificarea datelor din cererile de sprijin ar fi permis obținerea ilegală de subvenții. Ancheta încearcă să stabilească exact perioada fraudelor.

Anchetatorii iau în considerare și ipoteza unui grup infracțional organizat. Acesta ar fi format din oficiali publici și persoane apropiate companiei beneficiare. Rolurile și responsabilitățile fiecărui suspect sunt acum analizate.

Următorii pași ai anchetei

EPPO subliniază că toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Deciziile privind vinovăția sau achitarea aparțin exclusiv instanțelor bulgare. Parchetul European reamintește că misiunea sa este protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Instituția coordonează investigațiile legate de utilizarea fondurilor europene și urmărește penal faptele dovedite.

Ancheta din Bulgaria rămâne în desfășurare. Noi acțiuni ar putea fi anunțate în perioada următoare, în funcție de evoluția probelor.