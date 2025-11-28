Consumul a trei-patru ceşti de cafea pe zi poate încetini îmbătrânirea biologică, indică studii recente, citate de Rador România.

Analiza telomerilor – indicatori ai îmbătrânirii celulare – arată că amatorii de cafea au telomeri corespunzători unei vârste biologice mai tinere cu aproximativ cinci ani. Telomerii protejează capetele cromozomilor şi se scurtează natural odată cu vârsta, dar pot fi conservaţi mai bine datorită compuşilor puternici antioxidanţi şi antiinflamatori din cafea.

Într-un studiu la care au participat 436 de norvegieni cu afecţiuni psihice, urmăriţi timp de 11 ani, consumul de până la patru ceşti de cafea pe zi a fost asociat cu telomeri mai lungi, însă depăşirea acestei cantităţi poate avea efect invers.

Conform cercetătoarei dr. Monica Aas de la King’s College London, cafeaua poate ajuta la protejarea celulelor de stresul oxidativ şi inflamaţii. Studiul publicat în “British Medical Journal” a folosit date din studiul norvegian TOP (Thematically Organised Psychosis) şi a demonstrat că telomerii participanţilor care consumau echivalentul a patru ceşti de cafea corespundeau unei vârste biologice cu cinci ani mai tinere.

Autorii subliniază că studiul este observaţional şi nu poate demonstra că efectul benefic asupra telomerilor se datorează cafelei. Acesta se bazează pe o cercetare anterioară care sugera că băutul cafelei dimineaţa poate aduce mai multe beneficii pentru sănătate decât consumul pe tot parcursul zilei, asociată cu un risc de deces cu 16% mai scăzut şi cu un risc de deces din cauze cardiovasculare cu 31% mai mic.