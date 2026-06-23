Mai mult de jumătate dintre românii care practică sport aleg să socializeze la o bere după efortul fizic, iar aproape două treimi consumă bere atunci când urmăresc competiții sportive, arată un studiu realizat de Reveal Marketing Research pentru Centrul de Studii despre Bere.

Potrivit cercetării, 52% dintre românii care practică activități sportive aleg să socializeze la o bere după efort, cel puțin ocazional. Dintre aceștia, 16% spun că fac acest lucru frecvent, iar 36% uneori.

Totodată, 46% dintre persoanele active consideră că berea se potrivește bine sau foarte bine cu momentele de relaxare care urmează activităților sportive.

„Fie că vorbim despre competiţii de amatori sau pur şi simplu despre mişcare de întreţinere, berea, inclusiv în variantele sale fără alcool, din ce în ce mai populare, îşi menţine poziţia de partener de încredere al momentelor de destindere de după. Berea are o lungă tradiţie ca facilitator al socializării, iar acest studiu confirmă faptul că asocierea sa cu fenomenul sportiv este profund ancorată chiar în nevoia românilor de conectare reală”, a declarat Alin Popescu, secretar general al Centrului de Studii despre Bere.

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Tinerii sunt cei mai înclinați să prelungească socializarea după antrenament

Analiza pe categorii de vârstă arată că 67% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani care fac sport aleg să petreacă mai mult timp cu prietenii la o bere după antrenament.

În categoria de vârstă 25-34 de ani, 61% dintre respondenți spun că obișnuiesc să continue timpul petrecut împreună cu prietenii după activitățile sportive. Persoanele între 35 și 44 de ani sunt cele care asociază cel mai mult berea cu relaxarea de după efort, în proporție de 53%.

Diferențele sunt vizibile și între sexe. Astfel, 64% dintre bărbații care practică sport consumă bere după efort fizic, comparativ cu 40% dintre femei. De asemenea, 54% dintre bărbați asociază berea cu relaxarea, față de 38% dintre femei.

Berea și vizionarea competițiilor sportive merg mână în mână

Studiul relevă că 65% dintre respondenți consumă bere cel puțin ocazional atunci când urmăresc meciuri sau alte competiții sportive. Mai mult, un sfert dintre participanți afirmă că beau bere „aproape întotdeauna” în timpul transmisiunilor sportive.

În rândul bărbaților, procentul celor care asociază berea cu vizionarea meciurilor ajunge la 76%, comparativ cu 54% în cazul femeilor.

Tinerii între 18 și 24 de ani consumă bere în timpul competițiilor sportive în proporție de 73%, iar categoria 25-34 de ani se remarcă prin cea mai mare fidelitate față de acest obicei. O treime dintre respondenții din acest segment declară că beau bere aproape de fiecare dată când urmăresc o competiție sportivă.

Rolul berii în celebrarea victoriilor sportive

Pentru 27% dintre participanții la studiu, principalul rol al berii în contextul sportiv este acela de a contribui la atmosfera de grup. În rândul tinerilor de 18-24 de ani, procentul urcă la 30%.

„Vizionarea unui meci de fotbal, de pildă, nu mai este de mult timp o activitate pasivă, ci un eveniment social în toată regula, capabil să transforme instantaneu orice sufragerie sau terasă într-o tribună plină de energie. Datele concluzionează faptul că berea în România acţionează ca un «conector social». Ea nu doar însoţeşte fenomenul sportiv, ci amplifică bucuria jocului, transformând efortul fizic sau vizionarea unui meci într-o experienţă colectivă completă, bazată pe relaxare şi voie bună”, a afirmat Marius Luican, director general al Reveal Marketing Research.

Aproape jumătate dintre români fac sport în mod regulat

Cercetarea mai arată că 45% dintre români fac mișcare zilnic sau de câteva ori pe săptămână. Dintre aceștia, 29% practică activități sportive de câteva ori pe săptămână, iar 16% se antrenează zilnic.

Categoria de vârstă 25-34 de ani este cea mai activă: 27% dintre respondenți fac sport în fiecare zi, iar 36% de câteva ori pe săptămână.

Generația Z, cu vârste între 18 și 24 de ani, înregistrează cel mai redus nivel de sedentarism. Doar 4% dintre tinerii din această categorie spun că fac sport rar sau deloc.

La polul opus, persoanele de peste 55 de ani sunt mai puțin active, 29% dintre acestea declarând că practică sport rareori sau niciodată.

Studiul Reveal Marketing Research a fost realizat online în luna mai 2026, pe un eșantion reprezentativ de 1.003 persoane cu vârsta de peste 18 ani, din mediul urban și rural, utilizatori de internet.