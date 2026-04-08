Într-o lume guvernată de viteză și ecrane, masa luată împreună în famile este poate rețeta echilibrului și a unei conviețuiri armonioase. Un studiu recent lansat de Agricola Internațional, intitulat „Mesele în familie la români”, scoate la iveală cifre surprinzătoare despre modul în care ne raportăm la mâncare și la cei dragi în preajma sărbătorilor pascale.

Conform cercetării, masa în familie nu este doar un moment de a te hrăni, ci și un instrument esențial pentru sănătatea fizică și emoțională.

Sănătatea se învață la ora mesei

Datele studiului indică o legătură directă între prezența celor dragi și calitatea alimentelor din farfurie. Românii sunt conștienți că simplu gest de a mânca de unul singur duce adesea la alegeri alimentare haotice.

84% dintre respondenți cred cu tărie că mesele luate împreună contribuie decisiv la formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase pe termen lung.

71% dintre români afirmă că au o alimentație mult mai bună atunci când mănâncă alături de familie.

„Studiul Agricola confirmă un lucru important, și anume că tradiția mesei luate în familie rămâne mai puternică decât ritmul impus de viața modernă. […] Ne bucură mai ales faptul că aproape 80% dintre respondenți consideră important ca produsele să poată fi preparate împreună cu familia, inclusiv cu cei mici”, a declarat Cristian Călin, Manager de Relații Publice și Comunicare al Grupului Agricola.

Cina, momentul în care familia se reconectează

Deși presiunea cotidiană este uriașă, peste jumătate dintre români (53,53%) reușesc încă să mănânce zilnic împreună cu familia. Momentul preferat de reîntâlnire este, de departe, cina (51,56%), urmată de prânz și, într-o proporție foarte mică, de micul dejun.

Totuși, drumul către astfel de „obiceiuri de familie” nu este simplu. 74,43% dintre participanții la studiu indică programul diferit al membrilor familiei ca fiind principalul inamic al acestui ritual, urmat de oboseală și lipsa timpului pentru gătit.

Masa, „micro-laborator social”

Dincolo de nutriție, studiul Agricola evidențiază beneficiile psihologice profunde ale acestui obicei. Masa în familie funcționează ca un spațiu de siguranță, unde copiii învață abilități sociale critice.

Psihoterapeutul Diana Stănculeanu explică rolul vital al acestui ritual:

„Masa în familie nu este doar un context de dezvoltare a bunelor obiceiuri alimentare, ci un mecanism psihologic complex care susține reglarea emoțională, relațiile și dezvoltarea sănătoasă a copiilor. […] Conversațiile informale din timpul mesei sunt un context natural de conectare, în care se construiesc relații mai apropiate și mai stabile între părinți și copii.”

Românii apreciează mâncarea preparată acasă

Un aspect important al studiului este încredereacrescută a românilor în mâncarea preparată în propria bucătărie. Peste 92% dintre aceștia consideră că mâncarea gătită acasă este net superioară celei comandate.

Atunci când timpul îi obligă să apeleze la produse rapide, românii caută ingrediente cât mai naturale și un gust cât mai apropiat de cel de acasă.

Ce înseamnă o masă reușită?

Pentru români, ingredientele unei experiențe culinare perfecte sunt:

Calitatea alimentației (64,45%) Timpul petrecut împreună, fără grabă (61,02%)

Masa în familie ne salvează de agitația lumii exterioare. Chiar dacă avem inflație și stres, și nu ne permitem multe lucruri pe care ni le permiteam în anii anteriori, grija pentru cei din familie, disponibilitatea de a fi prezenți măcar o dată pe zi în jurul mesei, împreună, ne ajută să fim mai echilibrați psihic și mai fericiți.

Studiul Agricola a fost realizat în perioada 20-31 martie 2026 pe un eșantion reprezentativ.