Când Irene Choi a dat peste un videoclip viral al creatoarei de conținut Libby Claire, care făcea unt în timp ce alergă, a fost convinsă că este imposibil, conform People.

Totuși, alergătoarea din Orange County, California, nu și-a putut scoate din minte ideea. Curioasă să vadă dacă experimentul neobișnuit era cu adevărat posibil, a decis să încerce ea însăși. Înainte de următoarea alergare, Choi a turnat smântână grasă într-o pungă sigilată, a băgat-o în vesta de alergare și a pornit la drum, ca să vadă dacă mișcarea din timpul alergării ar transforma smântâna în unt.

„Eram puțin emoționată că nu va funcționa și niciodată nu m-aș fi gândit că voi spune vreodată cuvintele: «Nu sunt sigură că voi reuși să transform smântâna în untul», mai ales în timpul alergării,” a declarat ea.

Pe măsură ce milele treceau, experimentul rămânea în mintea ei. În prima jumătate a alergării, Choi spune că tot verifica punga, sperând să vadă smântâna cum începe să se separe – primul semn că untul se forma cu adevărat.

„Eram foarte sceptică de la început, așa că singurul lucru la care mă puteam gândi era să aștept să apară acea separare”, spune ea.

Amuzată de întreaga situație, Choi a decis să filmeze experimentul și, mai târziu, a postat videoclipul pe TikTok, unde a captat rapid atenția publicului. Clipul a strâns de atunci peste 2,4 milioane de vizualizări și sute de comentarii de la cei fascinați de ideea de a face unt în timpul alergării.

„Nu m-am gândit că oamenii ar fi la fel de implicați în a face unt cum eram eu”, spune Choi. „Cineva a comentat: «Nu știi niciodată ce se află în vesta de alergare a cuiva», ceea ce, sincer, e foarte adevărat.”

Mulți spectatori au glumit că videoclipul ar putea fi în sfârșit motivul care să-i convingă să înceapă să alerge — lucru pe care Choi spune că îl susține pe deplin, chiar dacă ideea a pornit ca un experiment amuzant.

„Mulți oameni au spus că acesta ar putea fi motivul care îi inspiră să înceapă să alerge,” spune ea. „Nu sunt sigură dacă glumeau, dar m-ar face foarte fericită să văd mai mulți oameni afară, mișcându-și corpul, în orice manieră care le face plăcere.”

Pe măsură ce videoclipul continua să atragă atenția, Choi spune că secțiunea de comentarii s-a umplut rapid cu sugestii despre ce ar trebui să încerce data viitoare, unii urmăritori încurajând-o să încerce înghețată sau chiar brânză.

„Îmi place să experimentez când gătesc, așa că am combinat două lucruri pe care le ador, alergatul și gătitul, a fost o alegere ușoară pentru mine,” spune ea. „Gătitul a fost întotdeauna o formă de fi creativă și iubesc orice ocazie de a încerca lucruri noi în bucătărie.”

La scurt timp după, Choi a decis să ducă ideea și mai departe. Săptămâna trecută, ea a împărtășit un alt videoclip în care se arată făcând înghețată în timpul alergării.

Deși nu este sigură cât de departe va duce acest trend, Choi spune că este deschisă la idei noi, în limite rezonabile.

„Cred că am cam epuizat ideile, dar inbox-ul meu este deschis pentru sugestii,” spune ea râzând. „Videoclipul în sine a fost destul de amuzant și nu avea scopul de a transmite un mesaj profund, dar dacă inspiră pe cineva să iasă la alergat, să aducă puțină joacă în ziua lor, pentru mine asta e un câștig.”