Statul român a reactivat un proiect mai vechi prin care își propune să intre pe piața apei minerale îmbuteliate, acolo unde operează mai multe firma private cu drept de exploarate a izvoarelor, cu un brand propriu, denumit Dacia. Inițiativa aparține Societății Naționale a Apelor Minerale (SNAM), o companie de stat care administrează aproximativ 30% din izvoarele de apă minerală ale țării, relatează Știrile ProTV.

Planul prevede deschiderea unei fabrici în Deva, de unde ar urma să înceapă producția, urmând ca ulterior, după ce se va stabili dacă afacerea poate fi profitabilă, să fie explorate și opțiuni de export.

De ce vrea statul un brand propriu de apă minerală

Până acum, SNAM vindea apa de izvor către îmbuteliatori privați la un preț simbolic (aproximativ 5 bani/litru), dar conducerea companiei vrea acum să exploateze direct această resursă și să o transforme într-o sursă de venituri la bugetul de stat.

Directorul economic al SNAM, Laurențiu Zainea, a declarat, pentru postul TV citat, că sursa principală de apă provine din vestul țării, dar se vor folosi resursele de pe întreg teritoriul național, inclusiv din zone renumite precum Miercurea Ciuc sau Vatra Dornei. De asemenea, se consideră că proiectul ar putea crea zeci de locuri de muncă într-o zonă rurală din apropierea Devei.

„Sunt niște izvoare la 50 de kilometri de Deva care sunt foarte bune ca debit și calitativ. Avem și la Miercurea Ciuc, aici în Ardeal, avem și Vatra Dornei la fel. Toate izvoarele astea pe care le găsim sunt în zonele rurale, unde șomajul e 80%, cred. Vreo 20-25 de locuri de muncă tot vor fi într-o zonă rurală”, a explicat acesta.

Potrivit estimărilor acestuia, sticla de apă „Dacia” ar putea costa la raft în jur de 1,50 lei, ceea ce ar fi comparabil cu prețurile produselor similare de pe piață. Autoritățile speră astfel să poată concura cu mărci deja consacrate, valorificând și reputația apei românești, considerată de calitate ridicată și despre care oficialul SNAM a spus că este „pe locul 3 în lume” din punctul de vedere al calității.

Statul caută cea mai bună formulă de implementare

La rândul său, ministrul Economiei, Irineu Darău, – SNAM este în subordinea acestui minister – a evocat mai multe posibilități de punere în practică a proiectului.

„Se poate vorbi nu doar de stat 100%, ci și de parteneriate public-private. Se poate vorbi, de exemplu, dacă se construiește o fabrică nouă sau se achiziționează una. Care este obiectivul pentru a avea beneficiu economic? Concurențial, să fii mai bun decât alții care îmbuteliază și vând apă, nu e un lucru ușor. Trebuie să fim indubitabil convinși că se va realiza profit”, a declarat, la rândul său, deținătorul portofoliului Economiei.

Dacă totul merge conform planului, apa minerală „Dacia” ar putea fi disponibilă în supermarketurile românești în doi–trei ani, mai relatează postul TV citat. Nu este clar ce ar urma să se întâmple cu actualele contracte de exploatare în derulare.