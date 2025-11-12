Statele membre ale Uniunii Europene caută să amâne cu încă un an implementarea directivei anti-defrişări (EUDR) a blocului comunitar, conform unui proiect de document consultat de Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În octombrie, Comisia Europeană a propus relaxarea prevederilor directivei, în special prin reducerea drastică a obligaţiilor impuse întreprinderilor mici, pentru a facilita implementarea acesteia. Acest text de referinţă, considerat unul de pionierat de către ONG-urile de mediu, îşi propune să interzică vânzarea în Europa a unor produse precum ulei de palmier, cacao, cafea, soia şi cherestea provenită din terenuri defrişate după 2020.

Conform proiectului de document consultat de Reuters, aplicarea regulilor ar urma să fie amânată până în 30 decembrie 2026, pentru întreprinderile mai mari, şi până în 30 iunie 2027, pentru firmele mai mici.

Pentru multe state membre UE „doar propunerea Comisiei nu este suficientă”, se arată în document.

Propusă iniţial să intre în vigoare de la finalul lui 2024, Directiva a fost deja amânată cu un an dar tensiunile persistă, inclusiv plângerile din partea partenerilor comerciali, cum ar fi Brazilia şi SUA. Unele state membre UE, precum Polonia şi Austria, s-au poziționat deja contra directivei, cu argumentul că producătorii europeni nu pot respecta normele de trasabilitate.

Antonie Fountain, şeful organizaţiei VOICE Network, care cere o reformă pe segmentul produselor din cacao, a spus că întârzierea provoacă dificultăţi afacerilor din UE şi afectează credibilitatea blocului comunitar.

„Nu putea fi o ironie mai mare, vorbim de amânarea ei chiar în timpul lucrărilor din Brazilia ale summitului climatic anual al ONU (COP)”, a adăugat el.

Directiva este sprijinită de unii giganţi din sectorul alimentar, cum ar fi Nestle, Ferrero şi Olam Agri. Ei au avertizat luna trecută că amânarea pune în pericol pădurile din întreaga lume şi este contrară scopului UE de a simplifica reglementările de afaceri.

Un purtător de cuvânt din partea preşedinţiei daneze a UE a precizat că obiectivul este de a asigura un sprijin deplin din partea statelor membre UE astfel încât acordul final să fie negociat la timp: „Majoritatea statelor membre UE nu vor ca directiva, în forma actuală, să intre în vigoare până la finalul anului”, a spus el.

În ultimul an, blocul comunitar a relaxat obiectivele privind emisiile de CO2 ale producătorilor auto, regulile privind diligenţa necesară în materie de sustenabilitate corporativă precum şi cele privind transparenţa lanţului de aprovizionare printr-o serie de acţiuni de „simplificare”.