Senatul francez a aprobat o rezoluţie care cere guvernului să atace la Curții de Justiție UE acordul comercial UE-Mercosur. Franța încercă soluții pentru amânarea intrării în vigoare a tratatului

Senatul francez a aprobat marţi o rezoluţie care cere guvernului de la Paris să se adreseze Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pentru a bloca intrarea în vigoare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi blocul sud-american Mercosur, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres..

Aprobată aproape în unanimitate, cu un singur vot împotrivă din partea unui senator “centrist” din tabăra preşedintelui Emmanuel Macron, rezoluţia acuză Comisia Europeană că “ocoleşte parlamentele naţionale” şi că încalcă astfel Tratatul UE.

Această rezoluţie, care nu are însă caracter obligatoriu pentru guvernul francez, a fost adoptată cu numai două zile înaintea Consiliului European, reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai statelor UE, de la care se așteaptă să aprobe acordul doar cu o majoritate calificată, în urma unei manevre la care a recurs Comisia Europeană pentru a impune aprobarea acordului fără unanimitate, un subterfugiu criticat de parlamentarii francezi în rezoluţia lor.

Bruxelles-ul a împărţit astfel documentul în două părţi, dintre care una se referă exclusiv la comerţ, ceea ce îi permite să asigure adoptarea textului numai cu o majoritate calificată (adică cel puţin 15 din cele 27 de state membre şi care împreună să însumeze cel puţin 65% din populaţia blocului comunitar) şi să elimine posibilitatea unui veto din partea vreunui stat membru.

Dubii în legătură cu eficacitatea rezoluției

Franţa cere amânarea acestui vot până anul viitor, pentru a fi negociate garanţii solide pentru agricultura europeană, însă dă de înţeles că se va conforma acordului dacă nu va reuşi să-l blocheze, după ce preşedintele Macron, un pro-european convins, a avut poziţii oscilante pe acest subiect. De altfel, ministrul delegat pentru comerţ exterior, Nicolas Forissier, a confirmat în faţa Senatului că acordul este insuficient, dar a susţinut că nu este nici necesar şi nici urgent să fie sesizată CJUE, invocând drept argument că o astfel de sesizare nu ar avea efect suspensiv.

Negocierea acordului comercial între UE şi cele patru state membre ale Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay) se desfăşoară încă din anul 1999. Aceste negocieri, conduse de Comisia Europeană în numele statelor UE, au fost finalizate cu un proiect de acord în decembrie anul trecut, în pofida opoziţiei mai multor state ale UE.

Germania, ţară cu o economie axată pe exportul de produse industriale, se numără printre cele interesate de încheierea acordului comercial cu Mercosur, ce ar înlesni accesul acestor produse pe piaţa sud-americană, acesta fiind şi un argument al Comisiei Europene în favoarea acordului.

În contrapartidă, produsele agricole sud-americane, care în general beneficiază de un avantaj de cost în faţa celor europene, vor putea pătrunde mai uşor pe piaţa UE în virtutea acestui acord, situaţie care dezavantajează fermierii europeni şi statele UE cu sectoare agricole puternice, precum Franţa..

Dar Franţa nu pare să aibă suficient sprijin în rândul celorlalte state membre ale UE pentru a forma o minoritate de blocaj menită să împiedice votarea acordului, pe care preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, îl doreşte adoptat înainte de sfârşitul anului, când se încheie preşedinţia Braziliei în blocul Mercosur.