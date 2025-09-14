De la puterea proletariatului la delicii gourmet. Sediul defunctului Partid Comunist Italian devine hotel de 5 stele, cu fine dining si terasă panoramică pe acoperiș

Clasa muncitoare nu mai merge în paradis, dacă vrem să parafrazăm un celebru film italian al anilor ’70. De la puterea proletariatului la gastronomie de lux și lifestyle rafinat, o parabolă peste timp și o transformare cu putere de simbol. Sediul fostului Partid Comunist Italian (PCI) devine hotel de 5 stele cu restaurant de lux în el și alte atracții specifice unui astfel de complex hotelier.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Era cândva celebru la Roma sediul Partidului Comunist Italian, pe la fel de celebra via delle Botteghe Oscure – o importantă arteră comercială, astăzi. Un fel de Bulevardul Kiseleff, dacă vrem să facem o paralelă simbolică și politică, un centru important de putere.

Partidul a dispărut după căderea zidului Berlinului din 1989, inițial sediul intrând în patrimoniul partidului de orientare socialistă moștenitor al PCI, și care în timpul deceniilor trecute a avut diverse nume și a suferit multe transformări. Ulterior, a fost vândut unei asociații a bancherilor, iar ulterior a fost cumpărat de un fond de investiții, care a făcut de la început cunoscută intenția de a transforma clădirea în hotel.

Iar acum intenția a devenit realitate. Potrivit ziarului Corriere della Sera, clădirea cu cinci etaje și parter înalt din centrul capitalei italiene va deveni hotel de 5 stele sub brandul Thompson. Complexul va include, printre altele, un restaurant de fine dining și un rooftop și un cocktail bar în stilul internațional consacrat.

Va lua naștere, astfel, hotelul Thompson Rome operat de grupul hotelier american Hyatt, fiind prima locație în Italia a brandului. Mai exact, 70 de camere și suite în stil contemporan, în perfectă continuitate cu estetica urbană și sofisticată care caracterizează hotelurile Thompson din lume. O metamorfoză care unește istoria recentă cu viitorul: arhitectura sobră a fostului sediu politic devine fundalul unei povești diferite, într-un cu totul alt spirit, despre ospitalitate, design și lux internațional.

O ofertă gastronomică de nivel internațional

Potrivit sursei citate, punctul principal de atracție al complexului hotelier va fi oferta gastronomică a restaurantului din interior. Hyatt a ales două nume care reprezintă excelența absolută pe scena italiană: Matteo Zappile, pentru zona de restaurant, și Mario Farulla, pentru zona de bar.

Primul este emblema restaurantului „Il Pagliaccio” din Roma, astăzi unul dintre cei mai bine cotați profesioniști în domeniu, de la Roma, va gestiona întreaga ofertă de food & beverage- de la micul dejun și bistroul de la parter până la restaurantul cu terasă panoramică de la ultimul etaj. În timp ce Mario Farulla, bar manager de renume internațional, deja inclus în lista celor mai buni bartenders din lume, va transforma rooftop-ul de pe terasa panoramică a hotelului într-un cocktail bar de autor.

Sosirea lanțului Thompson Hotels confirmă Roma ca teren fertil pentru sectorul hôtellerie de înaltă clasă. Orașul traversează o perioadă de creștere turistică importantă și se pregătește să primească noi branduri globale care vizează un public exigent și cosmopolit. În cazul Thompson Rome, miza este dublă: recuperarea unei clădiri iconice din istoria politică italiană și transformarea ei într-o destinație lifestyle, unde luxul se împletește cu designul, experiența gastronomică, serviciile de wellness și găzduirea de evenimente.