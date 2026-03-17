Piaţa globală a uleiurilor comestibile se comportă imprevizibil, deoarece întreruperile în aprovizionarea cu energie, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, cresc pariurile privind cererea de motorină bio, dar achiziţiile reduse ale marilor importatori au umbrit perspectivele cu privire la preţuri, estimează Dorab Mistry, un important analist de pe piaţa uleiurilor comestibile, transmite Reuters, transmite Agerpres.

„Comportamentul pieţei în timp de război este întotdeauna foarte diferit şi multe evoluţii vin pe neaşteptate”, a declarat Mistry, care este şi directorul companiei indiene de bunuri de consum Godrej International.

Preţul ţiţeiului a crescut săptămâna trecută la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, după ce Iranul a răspuns atacurilor comune SUA-Israel, ameninţând că va trage asupra navelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz. Această creştere a făcut ca utilizarea uleiurilor vegetale pentru producţia de biocombustibili să fie mai atractivă.

„În prezent, cererea de ulei comestibil este redusă, deoarece preţurile au crescut. Piaţa are mari speranţe pentru motorina bio. Rămâne de văzut care factor va fi cel mai important în cele din urmă”, a spus Mistry, unul dintre cei mai urmăriţi analişti în domeniul uleiurilor comestibile, previziunile sale privind oferta şi preţurile influenţând adesea pieţele.

- articolul continuă mai jos -

Preţul uleiului de palmier din Malaezia a crescut cu 14% în această lună, depăşind 4.600 de ringgit pe tonă, ceea ce face ca uleiul tropical să fie mai scump decât uleiul de soia, cu excepţia Asiei, unde costurile de transport mai mici îl menţin competitiv pentru cumpărători.

Mistry a prognozat luna trecută că contractele futures pentru uleiul de palmier se vor tranzacţiona între 3.800 şi 4.300 de ringgit până în iulie 2026, deoarece cererea rămâne slabă în contextul ofertei ample.

Potrivit traderilor, India, cel mai mare cumpărător de ulei vegetal din lume, este reticentă în a face noi achiziţii la preţuri mai mari, procesatorii aşteptând ca preţurile să se corecteze.

Importatorii indieni au fost afectaţi după ce au diminuat stocurile şi au eliberat pe piaţă un volum mare din importurile făcute anterior, a spus Mistry.

Mai multe încărcături de ulei de soia din America de Sud şi Marea Neagră, rezervate pentru livrare în lunile următoare, au fost refuzate după ce preţurile globale la uleiul de soia au crescut vertiginos, deoarece cumpărătorii au considerat că este mai profitabil să returneze transporturile către furnizori decât să le proceseze şi să le vândă în India, au declarat dealerii.

Se aşteaptă ca importurile limitate să susţină preţurile uleiului comestibil din India, deşi aprovizionarea puternică cu ulei de muştar ajută la temperarea creşterii, a spus Mistry.

Rapiţa şi muştarul sunt principalele seminţe oleaginoase semănate iarna în India, şi începând de luna următoare sunt aşteptate livrări din noua recoltă.