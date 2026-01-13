Sârbii, la fel ca rușii, macedonenii, muntenegrenii, armenii sau o parte dintre moldoveni, bulgari și ucraineni sărbătoresc „Anul Nou” mai târziu pentru că Biserica Ortodoxă Sârbă folosește calendarul iulian, nu pe cel gregorian. Cea mai numeroasă comunitate de sârbi din România trăieşte în Timiş. Mai multe restaurante din Timișoara organizează petreceri speciale cu ocazia Revelionul sârbesc. Unul dintre obiceiurile sârbilor este spargerea paharelor, pentru că se consideră că cioburile aduc noroc.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -