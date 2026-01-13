Sârbii, la fel ca rușii, macedonenii, muntenegrenii, armenii sau o parte dintre moldoveni, bulgari și ucraineni sărbătoresc „Anul Nou” mai târziu pentru că Biserica Ortodoxă Sârbă folosește calendarul iulian, nu pe cel gregorian. Cea mai numeroasă comunitate de sârbi din România trăieşte în Timiş. Mai multe restaurante din Timișoara organizează petreceri speciale cu ocazia Revelionul sârbesc. Unul dintre obiceiurile sârbilor este spargerea paharelor, pentru că se consideră că cioburile aduc noroc.
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:
- articolul continuă mai jos -
„Toată lumea știe de tradiția noastră de Crăciun, cu aprinderea badnjakului (stejarului) în curțile bisericilor. Tot așa, la o diferență de 13 zile. La revelion nu sunt diferențe majore. Poate doar spargerea paharelor la miezul nopții, pentru noroc. E adevărat că distracția e ca la sârbi, la maxim. Dacă e să spun ce punem pe masă, e purcelul la proțap. Se fac și sarmale”, a declarat, pentru G4Media, Zelko Adzici de la postul de radio sârbesc Banat Link, un muntenegrean stabilit de mulți ani la Timișoara.
Citește materialul complet pe G4Media.