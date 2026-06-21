Serialul de succes „The Bear” își întâmpină fanii cu o surpriză gastronomică înaintea lansării sezonului final. Pe 27 și 28 iunie, celebrul sandwich care a devenit un simbol al producției va putea fi degustat gratuit la Paris, în cadrul unui eveniment special organizat cu sprijinul Guide Michelin, notează publicația Vogue.

Evenimentul marchează lansarea celui de-al cincilea și ultim sezon al serialului, disponibil din 25 iunie pe Disney+, și promite o incursiune autentică în universul culinar care a consacrat povestea lui Carmy și a echipei sale.

Rețeta emblematică din Chicago, pregătită de doi chefi americani

Timp de două zile, restaurantul Amagat va găzdui o experiență gastronomică inspirată direct din serial. Vizitatorii vor putea gusta gratuit sandwichul specific orașului Chicago, preparat după o rețetă creată de chefii Alex Swieton și Dylan Patel, ambii originari din statul Illinois, locul în care se desfășoară acțiunea serialului.

Organizatorii spun că evenimentul își propune să recreeze atmosfera autentică din bucătăria agitată și plină de energie a restaurantului condus de Carmy, personaj interpretat de Jeremy Allen White.

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Un sandwich ascunde un „bilet de aur”

Pe lângă degustările gratuite, unul dintre sandwichuri va conține un „golden ticket”. Persoana care îl va găsi, împreună cu un însoțitor, va câștiga o cină gastronomică specială, creată de mai mulți chefi și servită pe 28 iunie la restaurantul Caché.

Cum a devenit „The Bear” un fenomen global

Lansat în 2022, serialul creat de Christopher Storer a fost apreciat pentru modul realist în care surprinde viața din spatele ușilor unei bucătării profesionale. Acțiunea urmărește transformarea unei mici sandwicherii din Chicago și provocările cu care se confruntă echipa acesteia în timpul serviciului.

Criticii au remarcat încă de la debut ritmul alert al poveștii, tensiunea constantă din bucătărie și atenția acordată detaliilor culinare. De-a lungul celor patru sezoane, serialul a reușit să îmbine stresul specific industriei HoReCa cu povești despre familie, prietenie și ambiție profesională.

Fanii îi vor revedea pentru ultima dată pe Jeremy Allen White, Ayo Edebiri și Ebon Moss-Bachrach într-un sezon final care se anunță unul dintre cele mai așteptate evenimente TV ale verii.

Rețeta celebrului Italian Beef Sandwich din „The Bear”

Preparatul care a devenit simbolul serialului este inspirat de celebrul Italian Beef Sandwich din Chicago, un sandviș consistent cu carne de vită gătită lent, servită într-o chiflă înmuiată în sucurile rezultate în timpul preparării și completată cu legume murate picante.

Ingrediente:

1 kg pulpă de vită;

500 ml supă de vită;

2 linguri sos Worcestershire;

1 linguriță usturoi granulat;

1 linguriță ceapă granulată;

1 linguriță oregano uscat;

1 linguriță busuioc uscat;

sare și piper, după gust;

4 chifle tip baguette sau sandwich roll;

ardei iuți murați sau mix de legume murate picante (giardiniera).

Mod de preparare:

Carnea se condimentează cu sare, piper, oregano, busuioc, usturoi și ceapă granulată. Se așază într-o tavă sau într-un slow cooker, apoi se adaugă supa de vită și sosul Worcestershire.

Preparatul se gătește la temperatură scăzută timp de 4-5 ore în cuptor sau 7-8 ore în slow cooker, până când carnea devine foarte fragedă. După gătire, carnea se scoate și se taie în felii foarte subțiri, care se reintroduc în sosul format pentru a absorbi aromele.

Interiorul chiflelor se înmoaie ușor în zeama de la carne, apoi se umplu cu feliile de vită și cu ardeii murați sau giardiniera. Sandvișul se servește imediat.

Rezultatul este un preparat suculent, aromat și ușor picant, devenit cunoscut la nivel internațional datorită serialului „The Bear” și culturii culinare din Chicago.