În primele 11 luni ale acestui an, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a obținut venituri însemnate din vânzarea produselor nelemnoase. Acestea se adaugă celor obținute din exploatarea și comercializarea lemnului, principala activitate a Regiei.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ciupercile și plantele medicinale, o sursă bună de bani pentru Romsilva

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a realizat, în primele 11 luni ale anului, venituri de peste 34 de milioane de lei din activități conexe silviculturii. Printre acestea se numără vânătoarea, salmonicultura și recoltarea produselor nelemnoase din fondul forestier. Rezultatele sunt net superioare celor din anul trecut.

Romsilva a obținut 7.273.524 lei din vânzarea fructelor de pădure, în creștere cu 14% față de anul 2024, ceea ce indică o evoluție pozitivă și o capacitate mai bună de valorificare a acestei resurse.

Din vânzarea plantelor medicinale au fost obținuți alți 3.816.369 lei. Cesionarea dreptului de recoltare a trufelor a fost acordată în schimbul a alți 4.416.500 lei. În același timp, veniturile din cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor au ajuns la 313.852 lei, cu 27% mai mult decât în anul 2024.

Din valorificarea cărnii de vânat au fost obținuți 5.060.303 lei. Fazanii vii, vânduți unor fonduri private de vânătoare sau unor persoane au adus, și ei, 969.550 lei.

Dar cele mai mari sume au fost obținute din valorificarea păstrăvilor de consum. Această activitate a generat venituri de 9.249.930 lei, contribuind semnificativ la rezultatul total al activităților conexe.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva gestionează 241 fonduri de vânătoare și administrează 27 de păstrăvării aflate în funcțiune. Acestora li se adaugă și trei fazanerii, la Gherghița, Pișchia și Ghimpați.

Unde se oprește consumul propriu?

Un subiect aparte este legat de dreptul de recoltare a trufelor, ciupercilor și plantelor medicinale. Conform legislației în vigoare, orice persoană poate recolta aceste produse din pădure, pentru consumul propriu. Dar legea nu stabilește ce înseamnă consum propriu. Această lipsă de claritate generează situații în care, mai multe persoane recoltează cantități însemnate, destinate comercializării. În cazul trufelor se realizează venituri importante.

„Eu văd această situație rezolvată cumva similar cu pescuitul sportiv. Contra unui abonament sau permis să ai dreptul să recoltezi o anumită cantitate, într-o anumită zonă”, a declarat Jean Vișan, directorul general interimar al Romsilva.

El a precizat că a trimis deja o propunere în acest sens către Ministerul Mediului.