România, campioana inflației în UE / Alimentele au înregistrat o creștere anuală de aproximativ 2,6%,

04 mart. 2026, Retail
România continuă să înregistreze una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din Uniunea Europeană. În timp ce inflația anuală în zona euro este estimată la 1,9% în februarie 2026, creșterile de prețuri din România rămân mult peste acest nivel, conform Mediafax.

Cele mai recente date publicate de Eurostat privind indicele armonizat al prețurilor de consum – indicatorul folosit în Uniunea Europeană pentru a compara evoluția prețurilor între state – arată că indicele a ajuns în România la 104,61 puncte în ianuarie 2026, față de 100 în 2025. Altfel spus, prețurile sunt în medie cu peste 4% mai mari decât cele din anul 2025.

În majoritatea statelor europene, indicele se situează aproape de 100-101 puncte, ceea ce arată o creștere mult mai moderată a prețurilor decât în România.

Diferențele se văd clar în comparație cu alte economii europene. În timp ce inflația anuală în zona euro este estimată la aproximativ 1,9%, în unele state mari din vestul Europei creșterea prețurilor este și mai redusă. De exemplu, Franța are o rată a inflației de aproximativ 1,1%, Italia de circa 1,6%, iar Germania în jur de 2%.

În Europa Centrală și de Est, inflația este în general mai ridicată, dar rămâne sub nivelul din România. Slovacia are aproximativ 4%, iar Croația aproape 3,9%.

Comparativ cu statele din apropiere, diferențele rămân vizibile. În Bulgaria inflația este estimată la aproximativ 2%, în Ungaria în jur de 3-4%, iar în Polonia aproximativ 2%, niveluri sub cele înregistrate în România.

La nivelul zonei euro, structura inflației arată o situație diferită. Serviciile au cea mai mare rată anuală de creștere, de aproximativ 3,4%, contribuind semnificativ la creșterea inflației. În schimb, prețurile la energie continuă să scadă, cu aproximativ -3,2% față de anul anterior, ceea ce temperează creșterea generală a prețurilor.

Alimentele, alcoolul și tutunul au înregistrat o creștere anuală de aproximativ 2,6%, iar bunurile industriale non-energetice de aproximativ 0,7%. În aceste condiții, inflația în zona euro rămâne relativ moderată, în jurul pragului de 2%, nivel considerat de economiști drept unul stabil pentru economie.

În timp ce multe economii europene se apropie treptat de acest nivel de stabilitate a prețurilor, România rămâne printre statele în care presiunile inflaționiste sunt încă puternice, iar ritmul de creștere a costului vieții continuă să fie peste media europeană.

Pe aceeași temă

Retail
17 mart.
VIDEO | 2025, Unul dintre cei mai slabi ani pentru apicultura românească. Producția de miere a scăzut sub 10.000 de tone, iar mierea de salcâm devine tot mai rară
VIDEO | 2025, Unul dintre cei mai slabi ani pentru apicultura românească. Producția de miere a scăzut sub 10.000 de tone, iar mierea de salcâm devine tot mai rară
Retail
16 mart.
Exporturile agroalimentare ale UE ating un nou record: 238,4 miliarde de euro în 2025, arată cel mai recent raport al Comisiei Europene
Exporturile agroalimentare ale UE ating un nou record: 238,4 miliarde de euro în 2025, arată cel mai recent raport al Comisiei Europene
Retail
16 mart.
Florile, șampania și deserturile au dominat comenzile românilor de 8 Martie, potrivit unei analize /  România s-a clasat pe primul loc la nivel global după valoarea totală a comenzilor de flori
Florile, șampania și deserturile au dominat comenzile românilor de 8 Martie, potrivit unei analize /  România s-a clasat pe primul loc la nivel global după valoarea totală a comenzilor de flori
Retail
16 mart.
Piața9 a deschis un local în București, pe Calea Victoriei / Coadă la cafeneaua – brutărie cu produse artizanale și cafea de specialitate
Piața9 a deschis un local în București, pe Calea Victoriei / Coadă la cafeneaua – brutărie cu produse artizanale și cafea de specialitate
Retail
16 mart.
ANALIZĂ | Poate Annabella, un „regional Hero” de familie, să câștige pariul proximității în Bucureștiul marilor rețele? „Are șansa să ocupe exact spațiul dintre corporația de retail și piața de cartier. Dar nu îl poți ocupa cu afișe și sloganuri, ci cu oameni care știu cum te cheamă”
ANALIZĂ | Poate Annabella, un „regional Hero” de familie, să câștige pariul proximității în Bucureștiul marilor rețele? „Are șansa să ocupe exact spațiul dintre corporația de retail și piața de cartier. Dar nu îl poți ocupa cu afișe și sloganuri, ci cu oameni care știu cum te cheamă”