Rețetele Juanitei | Arome mediteraneene într-o salată de pere și fenicul / Ușor de preparat, poate fi o cină lejeră, un aperitiv sofisticat sau o garnitură deosebită/ Fă-o veggie sau cu pui

Această salată este o explozie de arome neașteptate care combină dulceața perelor cu prospețimea feniculului și un strop surprinzător de scorțișoară. Amestecul de uleiuri și lămâie creează un dressing delicios, iar detaliile precum semințele de susan și busuiocul ridică preparatul la un alt nivel. E perfectă ca antreu ușor, garnitură elegantă sau o cină lejeră.

Ingrediente pentru salată de pere și fenicul

Pentru dressing:

Ulei de susan

Ulei de măsline extravirgin

Sare, după gust

Sucul de la 1 lămâie

Un vârf de cuțit de scorțișoară

Pentru salată:

1-2 pere bine coapte

1 bulb de fenicul

Piper negru, după gust

Semințe de susan alb

Frunze de busuioc proaspăt.

Preparare

Într-un borcan, adaugă uleiul de susan și uleiul de măsline. Pune sare, sucul de lămâie și scorțișoara.

Închide borcanul și agită bine până când ingredientele se omogenizează complet.

Curăță perele de coajă și taie-le în felii foarte subțiri. Așază-le pe platoul de servire.

Taie bulbii de fenicu pe jumătate, apoi în fâșii fine, și presară peste feliile de pară.

Asezonează cu piper și presară semințe de susan alb.

Stropește cu dressingul pregătit și adaugă frunzele de busuioc.

Beneficiile ingredientelor

Perele sunt fructe delicioase, suculente și ușor de introdus în dietă, dar dincolo de gust, ele ascund o mulțime de nutrienți importanți:

Bogate în fibre – o pară medie acoperă cam 20% din necesarul zilnic de fibre, ceea ce ajută digestia, previne constipația și menține sănătatea colonului.

– o pară medie acoperă cam 20% din necesarul zilnic de fibre, ceea ce ajută digestia, previne constipația și menține sănătatea colonului. Reglează glicemia – fibrele încetinesc absorbția zaharurilor, fiind un fruct potrivit și pentru persoanele cu diabet.

– fibrele încetinesc absorbția zaharurilor, fiind un fruct potrivit și pentru persoanele cu diabet. Hidratează organismul – au un conținut ridicat de apă (peste 80%), contribuind la menținerea hidratării și la sănătatea pielii.

– au un conținut ridicat de apă (peste 80%), contribuind la menținerea hidratării și la sănătatea pielii. Bune pentru inimă – conțin antioxidanți și potasiu, care ajută la reglarea tensiunii arteriale și reduc riscul bolilor cardiovasculare.

– conțin antioxidanți și potasiu, care ajută la reglarea tensiunii arteriale și reduc riscul bolilor cardiovasculare. Sprijină imunitatea – vitamina C și compușii antioxidanți ajută la întărirea sistemului imunitar și la reducerea inflamațiilor.

– vitamina C și compușii antioxidanți ajută la întărirea sistemului imunitar și la reducerea inflamațiilor. Sigure pentru aproape toată lumea – sunt hipoalergenice și adesea recomandate chiar și bebelușilor în diversificare.

Feniculul este o legumă cu aromă ușor aromată, folosită atât ca aliment, cât și ca remediu naturist:

Ajută digestia – semințele de fenicul sunt cunoscute din vechime pentru efectul lor de reducere a balonarii și crampelor abdominale.

– semințele de fenicul sunt cunoscute din vechime pentru efectul lor de reducere a balonarii și crampelor abdominale. Sursă bună de vitamine și minerale – în special vitamina C (antioxidant puternic), potasiu (pentru inimă și tensiune arterială) și calciu (pentru oase și dinți).

– în special vitamina C (antioxidant puternic), potasiu (pentru inimă și tensiune arterială) și calciu (pentru oase și dinți). Efect antiinflamator – uleiurile esențiale și antioxidanții din fenicul ajută la calmarea inflamațiilor din organism.

– uleiurile esențiale și antioxidanții din fenicul ajută la calmarea inflamațiilor din organism. Bun pentru vedere – conține antioxidanți ca luteina și zeaxantina, care protejează ochii de degenerescența maculară și de efectele nocive ale radicalilor liberi.

– conține antioxidanți ca luteina și zeaxantina, care protejează ochii de degenerescența maculară și de efectele nocive ale radicalilor liberi. Sprijină echilibrul hormonal – în medicina tradițională, feniculul este folosit pentru a reduce simptomele sindromului premenstrual și pentru susținerea lactației la mamele care alăptează.

– în medicina tradițională, feniculul este folosit pentru a reduce simptomele sindromului premenstrual și pentru susținerea lactației la mamele care alăptează. Ușor și sățios – are puține calorii, dar multe fibre, ceea ce îl face ideal în diete de slăbire și pentru menținerea unei greutăți sănătoase.



Combinația de pere și fenicul într-o salată nu este doar un deliciu culinar, ci și un adevărat cocktail de fibre, vitamine și antioxidanți. Perele aduc dulceață și hidratare, iar feniculul prospețime și suport digestiv – un duo perfect pentru sănătate și energie zilnică.

Variante cu carne

Dacă vrei o farfurie mai consistentă, adaugă-i năut fiert, pui la grătar tăiat fâșii, șuncă sau jamon (prosciutto).

Poftă bună!

