România participă în acest weekend la Bocuse d’Or Europe, etapa continentală a uneia dintre cele mai exigente competiții gastronomice din lume. Selecția are loc pe 15 și 16 martie la Marsilia, în cadrul Sirha Méditerranée, iar echipa României va intra în concurs duminică, 16 martie. În urma competiției vor fi alese zece echipe care se califică în finala mondială Bocuse d’Or de la Lyon.

Pentru România este prima participare la această etapă europeană, moment care marchează intrarea gastronomiei românești în circuitul profesional al competiției.

„Pentru mulți bucătari din generația mea, Bocuse d’Or era ceva ce urmăream de la distanță, ca spectatori, fără să îndrăznim măcar că putem fi acolo cândva. Faptul că România intră acum în competiție schimbă această perspectivă. De aici începe, de fapt, drumul”, spune Chef Cezar Munteanu, președintele ANBCT.

În ciclul competițional Bocuse d’Or există cinci selecții continentale: Europa, America, Africa, Orientul Mijlociu și Asia-Pacific. Fiecare dintre acestea stabilește echipele care merg în finala mondială și include probe concepute pentru a testa tehnica, organizarea și capacitatea candidaților de a lucra sub presiune, în fața juriului și a publicului.

Potrivit tragerii la sorți, România va intra a șasea în concurs, în sesiunea de duminică.

Două probe în 5 ore și 30 de minute

La Bocuse d’Or Europe, fiecare echipă are la dispoziție exact 5 ore și 30 de minute pentru a realiza două teme.

Prima probă, „Plate”, are specific mediteranean și presupune pregătirea a 14 farfurii individuale pentru juriu. Ingredientele obligatorii sunt sepie (cuttlefish) și mușchi de taur Camargue (AOP).

A doua probă, „Signature Platter”, presupune realizarea unui platou cu șapte piese principale identice, fiecare destinată pentru doi membri ai juriului. Ingredientul principal este rândunica de mare roșie (red gurnard), iar platoul trebuie să includă două garnituri obligatorii, una cu năut și una cu anghinare violet (small violet artichoke), precum și un sos din arici de mare.

O probă nouă, „on stage”

Ediția din acest an introduce o probă suplimentară „on stage”, desfășurată în fața juriului și a publicului.

La două ore și zece minute de la start, candidatul părăsește stația de lucru pentru un test tehnic de zece minute inspirat din tema mediteraneană. Bucătarul trebuie să prepare manual o emulsie pe bază de usturoi și ulei de măsline, inspirată de sosul aioli provensal, în care să includă și cel puțin un ingredient semnătură din propria țară.

Proba pune accent pe precizie tehnică, gust și control.

România participă cu candidatul Vasilică Bejenaru, commis-ul Fabian Lupoi și coach-ul Liviu Preda.

Bocuse d’Or este considerată cea mai prestigioasă competiție gastronomică din lume. Fondată în 1987 de chef Paul Bocuse, competiția reunește la fiecare doi ani, în finala de la Lyon, cei mai talentați bucătari ai lumii. În aproape patru decenii, peste 70 de țări au participat la această competiție.