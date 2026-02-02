Agenția de Investiții din Moldova a lansat o campanie internațională de comunicare menită să promoveze produsele de export ale Republicii Moldova și să consolideze imaginea țării ca partener competitiv și de încredere pe piețele internaționale. Primele materiale din cadrul campaniei au fost publicate de BBC, una dintre cele mai prestigioase instituții media la nivel global, transmite Radio Moldova.

Campania scoate în evidență transformarea producătorilor moldoveni, care adoptă tot mai mult modele de afaceri orientate spre calitate, conformitate și respectarea standardelor internaționale, pentru a răspunde cerințelor stricte ale piețelor externe.

Primul articol publicat, intitulat „De la crame subterane la livezi de fructe: produsele moldovenești câștigă vizibilitate pe piețele internaționale”, explorează evoluția sectorului agroalimentar din Republica Moldova – de la renumitele galerii subterane de la Cricova până la livezile moderne de fructe – și modul în care producătorii locali reușesc să se adapteze cerințelor globale.

Vinurile moldovenești ajung tot mai frecvent în Germania, Regatul Unit, Italia, dar și în Statele Unite și Asia

BBC evidențiază exemplul vinăriei Cricova, unul dintre cele mai mari complexe subterane de depozitare a vinului din lume, inclus pe Lista Indicativă UNESCO.

Potrivit directorului comercial al vinăriei, Sergiu Teodorescu, Cricova este „cartea de vizită a Republicii Moldova”, iar anual atrage peste 100.000 de turiști. Galeriile subterane nu sunt doar o atracție turistică, ci și un element-cheie al economiei de export, găzduind milioane de sticle de vin destinate piețelor externe.

Deși România rămâne principala destinație de export ca volum, vinurile moldovenești ajung tot mai frecvent în Germania, Regatul Unit, Italia, dar și în Statele Unite și Asia.

În 2024, exporturile de produse vitivinicole au atins aproximativ 180 de milioane de lire sterline – cel mai bun rezultat din ultimii zece ani, cu o creștere de circa 22% față de 2023.

Totodată, articolul subliniază că succesul pe piețele internaționale este susținut de investițiile în trasabilitate și certificări. R. Moldova dispune în prezent de un registru vitivinicol centralizat, care permite documentarea clară a originii și conformității fiecărui lot exportat. Totodată, tot mai multe vinării obțin certificări internaționale precum ISO și SGS, recunoscute pe piețele europene și globale.

În 2024, Moldova a exportat peste 266.000 de tone de fructe și nuci

Pe lângă vinuri, BBC atrage atenția și asupra exporturilor de fructe moldovenești. Merele, prunele, cireșele și nucile ajung pe piețele din Uniunea Europeană datorită calității constante și respectării standardelor stricte.

În 2024, Moldova a exportat peste 266.000 de tone de fructe și nuci comestibile, acestea reprezentând aproximativ 6,6% din totalul exporturilor țării.

Exportatorul de fructe Velfruct este prezentat drept exemplu de modernizare, compania investind în linii de sortare, depozite frigorifice cu atmosferă controlată și obținând certificarea internațională IFS Food, esențială pentru colaborarea cu marii retaileri europeni.

Potrivit producătorilor, accesul la fonduri europene și la finanțări ale instituțiilor internaționale, precum Banca Europeană de Investiții și Banca Mondială, a accelerat dezvoltarea sectorului. Totuși, menținerea pe piețele externe depinde în continuare de calitate.

„Cumpărătorii revin nu doar pentru volume, ci pentru gust. Spun că produsele din Moldova sunt pur și simplu diferite”, afirmă reprezentanții sectorului, citați de BBC.

Prin această campanie internațională, Agenția de Investiții își propune să crească vizibilitatea produselor moldovenești și să consolideze poziția Republicii Moldova ca furnizor competitiv pe piețele globale.