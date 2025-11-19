Regele Charles al Marii Britanii s-a întâlnit miercuri cu lideri ai unor organizaţii caritabile, precum şi cu directori de supermarketuri, pentru a celebra un proiect ce vizează combaterea risipei alimentare şi oferirea de alimente celor care au nevoie, un proiect în cadrul căruia au fost distribuite echivalentul a 11 milioane de mese în doi ani, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Charles a demarat Coronation Food Project în 2023, anul în care a fost încoronat rege, în scopul de a aduce împreună producători de alimente, retaileri şi comunităţi locale care oferă mese pentru persoanele care au nevoie.

La evenimentul care a avut loc în centrul Londrei, lui Charles i-au fost prezentate mese pregătite din alimente în surplus şi a făcut cunoştinţă cu bucătari de la The Felix Project, o asociaţie caritabilă care preia fructe şi legume nevandabile şi le distribuie băncilor de alimente, şcolilor şi grupurilor care se ocupă de îngrijirea copiilor.

Implicarea regelui Charles în proiecte sociale

Charles, care a împlinit 77 de ani vinerea trecută, este fondatorul organizaţiei caritabilă The King’s Trust, care susţine tineri vulnerabili pentru a avea acces la educaţiei, instruire şi angajare. Regele este totodată foarte interesat de mediu şi de conservare.

Prin intermediul Coronation Food Project, regele speră să pună în Mare Britanie bazele unui sistem mai sustenabil de distribuire a alimentelor.

”Nevoia de hrană este la fel de urgentă şi de problematică ca şi risipa alimentară, şi, dacă poate fi găsită o modalitate de a micşora decalajul dintre acestea, atunci ar fi abordate două probleme în una singură”, a spus Charles atunci când a fondat proiectul.

La acea vreme, cele mai mari reţele de supermarketuri din Marea Britanie, printre care Tesco şi Marks & Spencer, au semnat un acord pentru a susţine ideea lui Charles, iar directori din retail s-au numărat printre participanţii la evenimentul desfăşurat la sediul retailerului de lux Fortnum & Mason, un alt contributor la proiect.

Charles, care face în continuare tratament pentru o formă de cancer neprecizată diagnosticată în februarie 2024, a discutat despre modalităţi de a menţine ritmul acestui proiect cu lideri din domeniul alimentar.