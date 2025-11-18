Pe măsură ce vinul și în general băuturile alcoolice pierd teren în rândul consumatorilor din Stale Unite și ajung la niveluri care reprezintă minime istorice, încep să apară pe piață tot mai multe alternative fără alcool.

Mai nou, și una cu pe bază de canabis, cu componenta THC care este regulă absentă din produsele cu canabis în conținut. Potrivit ziarului La Repubblica, piața actuală a acestor produse ar putea crește la câteva miliarde, în următorii zece.

Ponderea adulților din SUA care consumă alcool a scăzut la 54%, cel mai mic nivel din 1939

Conform datelor oficiale, consumul de alcool în rândul americanilor a ajuns la minime istorice, ponderea adulților care consumă alcool scăzând la 54%, cel mai mic nivel din 1939. În același timp, piața băuturilor nealcoolice îmbogățite cu tetrahidrocannabinol (THC, principalul compus psihoactiv al cannabisului) trăiește un moment de glorie.

Potrivit estimărilor companiei de consultanță Whitney Economics, vânzările de seltzer, sucuri, răcoritoare și ceaiuri reci vor crește de la 1,1 miliarde de dolari în 2024 la aproape 5,6 miliarde până în 2035. Produsele sunt legale în 44 de state americane, iar în 37 dintre acestea se vând și în afara dispensarelor: sute de branduri, mari și mici, promovează acum băuturi pe bază de cannabis, multe dintre ele promițând reducerea efectelor secundare în contexte sociale, fiind prezentate ca alternative nealcoolice, cu zero calorii și zero zahăr.

Principalele firme producătoare de băuturi cu canabis

Printre cele mai cunoscute nume din sector se numără Cycling Frog, care produce băuturi carbogazoase și comestibile cu THC, Cann, care se definește drept „o băutură socială”, și Nowadays, care adoptă sloganul „viitorul consumului este aici”. Iar dintre marii distribuitori, Target – unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri americane, fondat în 1902 la Minneapolis – testează categoria în Minnesota.

„Vinul, berea sau băuturile alcoolice încep să fie înlocuite de băuturile cu THC”, afirmă Beau Whitney, economist-șef al Whitney Economics, companie de consultanță din Oregon specializată în industria cannabisului și a cânepii. „Creșterea remarcabilă și inovația pe care le vedem în sectorul băuturilor derivate din cânepă sunt un semn clar al entuziasmului consumatorilor și al succesului antreprenorial”, explică la rândul său Michelle Rutter Friberg, directoare pentru relații guvernamentale în cadrul National Cannabis Industry Association.

Cererea crește în special în rândul femeilor între 30 și 40 de ani, care caută alternative mai accesibile și mai puțin calorice la băuturile alcoolice. „Nu vor un aport caloric ridicat, nu vor alcool, nu vor zahăr și nu vor să aibă mahmureală dimineața, așa că înlocuiesc paharul de vin de seară cu aceste băuturi”, precizează Whitney.

Avertismentele dinspre lumea medicală – canabisul băut are efect mai rapid

Medicii avertizează însă asupra posibilelor efecte secundare: indiferent dacă este fumată sau ingerată ca aliment ori băutură, cannabisul poate afecta creierul, inima, plămânii și sănătatea mintală, spune dr. Céline Gounder, colaboratoare medicală a CBS News. Ea mai adaugă și faptul că substanța poate declanșa anxietate, paranoia, tahicardie și, în cazuri rare, psihoză.

Printre efectele pe termen scurt se numără probleme de memorie, concentrare și coordonare. „Oamenii pot avea dificultăți în a reține informații noi, în a fi atenți sau în a se mișca fluent. Asta poate încetini timpii de reacție, poate provoca dificultăți de vorbire și poate crește riscul de accidente rutiere cu 30–40%”, a mai avertizat ea.

Desigur, „efectele depind de cantitatea de cannabis utilizată, de modul de administrare și de nivelul de obișnuință”, însă consecințele consumului unei băuturi pe bază de cannabis pot fi simțite în doar 15–20 de minute, față de 30–90 de minute în cazul produselor comestibile.

Potrivit lui Gounder, utilizarea masivă sau prelungită, în special la adolescenți, poate duce la probleme durabile de memorie, atenție și capacitate de decizie. În final, poate provoca dependență, definită de Centers for Disease Control and Prevention drept incapacitatea consumatorului de a renunța la cannabis chiar dacă substanța îi cauzează probleme de sănătate și sociale.