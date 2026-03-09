Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu începe să se reflecte în piețele agricole globale, prin creșterea costurilor logistice, volatilitate pe piețele de materii prime și presiuni suplimentare asupra comerțului internațional cu cereale și oleaginoase.

Un raport realizat de analiștii S&P Global și publicat în 6martie arăta că, într-un scenariu de escaladare, petrolul Brent ar putea ajunge în jurul valorii de 90 de dolari pe baril în luna martie. Între timp însă, evoluțiile din ultimele zile au depășit deja aceste estimări, iar pe 9 martie cotațiile petrolului au trecut pragul de 100 de dolari pe baril.

Creșterea prețului energiei are efecte directe asupra agriculturii, în special prin majorarea costurilor de transport și a prețurilor la combustibili. Potrivit analizei, navele comerciale evită zonele de conflict și sunt nevoite să ocolească Africa, prin Capul Bunei Speranțe, ceea ce adaugă mii de mile nautice rutelor maritime și reduce capacitatea efectivă a flotei globale. În același timp cresc costurile cu combustibilul pentru nave și primele de asigurare, pe fondul riscurilor de securitate mai ridicate.

Piața globală a grâului ar putea resimți efecte limitate pe termen scurt

Aceste evoluții pot provoca perturbări pe termen scurt în comerțul global cu produse agricole, în special acolo unde rutele maritime traversează zonele afectate de conflict.

Impactul diferă însă în funcție de produs. Piața globală a grâului ar putea resimți efecte limitate pe termen scurt, deoarece Iranul, unul dintre importatorii importanți, și-a asigurat deja cea mai mare parte a necesarului din Rusia.

În schimb, comerțul cu orez basmati ar putea fi afectat mai vizibil. Iranul este una dintre principalele destinații pentru exporturile Indiei, iar tensiunile din regiune au generat deja anulări de rezervări, întârzieri în încărcarea navelor și dificultăți în finanțarea transporturilor.

Pe piața porumbului, impactul imediat ar putea fi limitat deoarece Iranul a achiziționat deja volume record din Brazilia în acest sezon. Totuși, exporturile ucrainene către Asia ar putea deveni mai costisitoare din cauza riscurilor din Marea Roșie și a cerințelor suplimentare de asigurare pentru nave.

Analiștii avertizează că, dacă tensiunile se vor prelungi și vor afecta rutele energetice majore, consecințele ar putea deveni mult mai ample. În scenariile cele mai severe analizate de S&P Global, petrolul ar putea depăși chiar 140-150 de dolari pe baril, ceea ce ar genera presiuni inflaționiste puternice și ar afecta serios comerțul global și lanțurile de aprovizionare.