Articole / Reportaje

Protest al fermierilor în Cluj/ Pe bannerele tractoarelor este scris: „Nu acordului Mercosur și fără taxe majorate”/ Proteste similare sunt organizate și pe alte șosele din țară

Redacția 15 ianuarie 0 comentarii
protest-al-fermierilor-in-cluj-pe-bannerele-tractoarelor-este-scris-nu-acordului-mercosur-si-fara-taxe-majorate-proteste-similare-sunt-organizate-si-pe-alte-sosele-din-tara Captură foto
Un protest spontan al fermierilor a fost declanșat joi, 15 ianuarie, în județul Cluj, pe centura Apahida, în semn de protest față de acordul Mercosur.  Mai multe tractoare s-au deplasat în coloană, îngreunând circulația, în zona OMV Sub Coastă.

Conform presei locale, citată de G4Media, coloana s-a deplasat pe centură, ajungând până pe Bulevardul Muncii din Cluj Napoca (în zona industrială). Conform declarațiilor șoferilor din trafic, în jurul orei 15:05 se circula cu dificultate pe sensul spre Emerson, iar la ora 16:17 utilajele agricole au ajuns pe Bulevardul Muncii. Ulterior, la aproximativ 16:32, coloana de tractoare s-a pus din nou în mișcare, întorcându-se spre punctul de plecare din zona OMV.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:

- articolul continuă mai jos -

Pe bannerele tractoarelor era scris ”Nu acordului Mercosur și fără taxe majorate”. Proteste similare sunt organizate și pe alte șosele din țară.

Acțiunea de la Cluj face parte dintr-un val mai amplu de manifestații ale fermierilor europeni, declanșate după ce Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde acordului comercial „Mercosur”, dintre UE și statele din America Latină. Decizia a stârnit nemulțumiri puternice în rândul agricultorilor.

, , , , ,

By Redacția

Citește și

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *