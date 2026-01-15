Conform presei locale, citată de G4Media, coloana s-a deplasat pe centură, ajungând până pe Bulevardul Muncii din Cluj Napoca (în zona industrială). Conform declarațiilor șoferilor din trafic, în jurul orei 15:05 se circula cu dificultate pe sensul spre Emerson, iar la ora 16:17 utilajele agricole au ajuns pe Bulevardul Muncii. Ulterior, la aproximativ 16:32, coloana de tractoare s-a pus din nou în mișcare, întorcându-se spre punctul de plecare din zona OMV.
Pe bannerele tractoarelor era scris ”Nu acordului Mercosur și fără taxe majorate”. Proteste similare sunt organizate și pe alte șosele din țară.
Acțiunea de la Cluj face parte dintr-un val mai amplu de manifestații ale fermierilor europeni, declanșate după ce Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde acordului comercial „Mercosur”, dintre UE și statele din America Latină. Decizia a stârnit nemulțumiri puternice în rândul agricultorilor.