Producătorii locali din judeţul Harghita sunt invitaţi să participe la un concurs internaţional dedicat promovării produselor autentice şi sustenabile din regiunile gastronomice ale lumii, în contextul în care judeţul deţine titlul de Regiune Gastronomică a Europei în anull 2027, transmite Agerpres.

Potrivit unui anunţ postat pe site-ul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita), concursul se intitulează „World Food Gift Challenge 2026” şi va avea loc pe 21 mai, în Creta (Grecia).

Competiţia este organizată de International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT), iar câştigătorii vor beneficia de vizibilitate internaţională şi certificare oficială. La concurs pot participa „cadouri alimentare”, adică produse locale neperisabile, realizate din ingrediente naturale şi tradiţionale, dar şi obiecte artizanale legate de gastronomie, cum ar fi ustensile sau echipamente de bucătărie reprezentative pentru cultura locală.

Produsele trebuie să fie realizate la scară mică, să respecte principiile sustenabilităţii şi să spună o poveste despre regiunea de provenienţă.

Patru produse, în competiția finală

Pentru a asigura o reprezentare de calitate a judeţului, echipa Visit Harghita va selecta patru produse care vor participa la competiţia finală. În cazul unui număr mare de aplicanţi, selecţia se va face pe baza mai multor criterii, cum ar fi „autenticitate şi legătură cu Harghita”, adică produsul trebuie să reflecte tradiţiile, ingredientele sau meşteşugurile specifice regiunii, „sustenabilitate”, fiind preferate produsele „realizate cu grijă faţă de mediu, ambalate responsabil şi provenite din surse locale”, precum şi „calitate şi aspect vizual”, adică produsul trebuie să fie bine realizat, estetic plăcut şi potrivit pentru a fi oferit drept cadou gastronomic.

De asemenea, se va ţine cont de potenţialul de promovare internaţională a produsului, dar şi de povestea din spatele lui, care trebuie să fie captivantă şi să evidenţieze cultura şi tradiţiile locale. Participarea la concurs oferă producătorilor vizibilitate internaţională, posibilitatea de a obţine un certificat oficial de excelenţă şi oportunităţi de promovare în afara ţării.

Visit Harghita precizează că va acoperi jumătate din taxa de înscriere pentru participanţii selectaţi. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 10 aprilie 2026. Judeţul Harghita va fi regiune Gastronomică a Europei în anul 2027, context în care autorităţile judeţene au lansat mai multe programe menite să întărească valorile gastronomice locale.