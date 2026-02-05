Producţia de cafea a Braziliei din recolta din 2026 ar urma să crească cu 17,1%, comparativ cu anul trecut, la nivelul record de 66,2 milioane de saci (de 60 kilograme), conform unui raport publicat joi de Compania Naţională de Aprovizionare (Conab), transmite Reuters, transmite Agerpres.

Anul acesta, producţia de cafea arabica, mai scumpă, ar urma să crească cu peste o cincime, la 44,1 milioane de saci, în Brazilia, în timp ce producţia de cafea robusta ar urma să înregistreze un avans de 6,4%, la 22,1 milioane de saci.

“Condiţiile meteo mai favorabile înregistrate de la însămânţare până la recoltare, alături de adoptarea tehnologiilor şi a unor bune practici administrative în culturi influenţează îmbunătăţirea productivităţii”, a informat Conab.

Randamentele ar urma să crească cu 12,4% faţă de precedenta recoltă, la 34,2 saci per hectar, a precizat Compania Naţională de Aprovizionare.

Instituţia aminteşte că producţia din recolta precedentă a atins 56,5 milioane de saci de cafea, anteriorul record fiind înregistrat în 2020, când producţia Braziliei s-a situat la 63,1 milioane de saci.

“În acest an, cotaţiile la cafea ar urma să rămână ridicate, chiar dacă estimăm o producţie record în Brazilia, cel mai mare producător şi exportator mondial, şi există perspective pentru o producţie bună în Vietnam”, a anunţat Conab, citând cererea mai ridicată din partea consumatorilor.