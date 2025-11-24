Producătorii de vin francezi se pregătesc pentru discuții tensionate cu ministrul agriculturii, în contextul unei crize severe care zguduie unul dintre cele mai importante sectoare economice ale Franței. Producătorii avertizează că o serie de lovituri succesive i-au adus aproape de colaps. Mulți spun că se află la limita rezistenței financiare. Situația este considerată critică de organizațiile viticole din întreaga țară, notează The Guardian.

Vinificatorii vorbesc despre cele mai slabe recolte din ultimele șapte decenii. Scăderea abruptă a vânzărilor a amplificat presiunea. Mulți podgoreni afirmă că riscă închiderea în următoarele luni dacă nu apar măsuri rapide.

Jean-Marie Fabre, președintele sindicatului producătorilor independenți, spune că situația a devenit dramatică. Fabre avertizează că până la o cincime dintre vinificatorii francezi sunt în pericol real de dispariție. De asemenea, afirmă că mulți fac ultimele eforturi pentru a-și menține afacerile pe linia de plutire.

Previziuni sumbre pentru producția națională

Ministerul agriculturii estimează că producția națională de vin va ajunge anul acesta la 3.6 miliarde de litri. Cifra este identică cu cea din 2024, considerată deja una dintre cele mai slabe din istoria recentă. Perspectivele sunt îngrijorătoare pentru un sector care reprezintă un simbol al economiei franceze. Viticultura este unul dintre pilonii exporturilor, ai turismului și ai identității culturale.

Fabre spune că ultimii cinci ani au fost marcați de șocuri greu de gestionat. Tarifele impuse de administrația Trump au lovit puternic exporturile de vin și băuturi spirtoase. Criza Covid a redus cererea globală și a blocat piețele. Recoltele au fost afectate de valuri de căldură, secetă și grindină. Războiul din Ucraina a crescut costurile de producție cu o treime. În același timp, consumul de vin a scăzut atât pe piața internă, cât și la export.

Climatul extrem afectează drastic producția

Regiunea Bordeaux a resimțit acut declinul cererii internaționale. Exporturile de vinuri grand cru către China au coborât anul trecut la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu. Un raport al consiliului vinului din Bordeaux arată că exporturile către China s-au înjumătățit din 2017 până în prezent. Beijingul a amplificat presiunea printr-o taxă vamală de 32.2% pentru multe băuturi pe bază de vin din Uniunea Europeană. Doar trei mari companii franceze au fost exceptate: LVMH, Pernod Ricard și Rémy Cointreau.

Vinificatorii din sud raportează pierderi severe cauzate de valurile de căldură și de secetă. Damien Onorre, președintele uniunii viticultorilor din Aude, spune că temperaturile de peste 40 de grade au afectat radical viile. Onorre afirmă că a pierdut jumătate din producție în ultimii trei ani. Producția totală din Aude s-a redus la două milioane de hectolitri, aproape la jumătate față de nivelurile anterioare.

Măsuri cerute și planuri controversate

Fabre s-a întâlnit cu ministrul agriculturii, Annie Genevard, pe 6 noiembrie. Discuțiile au vizat măsuri urgente pentru stabilizarea sectorului. Printre solicitările principale se află programele de defrișare compensată a viilor. Planul inițiat anul trecut a dus la smulgerea a 27.000 de hectare de viță-de-vie, cu o compensație de 4.000 de euro pentru fiecare hectar. Fabre spune că încă 35.000 de hectare ar putea fi eliminate. În regiunea Bordeaux, 12.000 de hectare au fost deja distruse în cadrul unui program similar.

Producătorii afirmă că aceste măsuri sunt dureroase, dar necesare pentru reechilibrarea pieței. Ei avertizează că fără ajutor financiar masiv și fără politici adaptate noilor realități climatice și economice, viticultura franceză riscă să intre într-o fază de declin profund și de durată.

Situația rămâne tensionată înaintea reuniunii de luni. Vinificatorii speră ca guvernul să adopte măsuri concrete, nu doar promisiuni. Pentru mulți dintre ei, viitorul depinde de reacția autorităților în zilele următoare.