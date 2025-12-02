Un restaurant britanic s-a făcut remarcat în 2025 printr-o evoluție semnificativă. Este primul local pe bază de plante (plant-based) din Regatul Unit care a primit o stea Michelin. Denumit „Plates”, localul îmbină fine dining-ul cu o filosofie alimentară vegetală. Și totuși, majoritatea celor care trec pragul său nu sunt vegani, notează tribuneindia.com.

Proprietarul și bucătarul-șef, Kirk Haworth, spune că aproximativ 95% dintre clienți consumă carne sau pește în alte ocazii. Aceasta dovedește, în opinia lui, că gastronomia vegetariană și-a depășit statutul de nișă.

„Spun întotdeauna că suntem un restaurant fine dining. Nu spun că suntem vegan”, afirmă Haworth într-o atmosferă luminată discret, în sala localului. „Mâncarea trebuie judecată după gust”, adaugă el, evocând un client care s-a declarat „un om schimbat” la jumătatea cinei.

Obținerea stelei Michelin reflectă, în opinia lui, o schimbare de paradigmă. Bucătarii și criticii culinari încep să vadă legumele nu ca alternativă, ci ca o opțiune valoroasă și de top. Haworth respinge ideea că ar fi vorba de o modă trecătoare.

Cum a început „Plates” și ce îl face special

Populația vegană din Marea Britanie este încă redusă – aproximativ 3% dintre adulți. Curiozitatea față de bucătăria vegetariană este însă în creștere. În acest context, aprecierea venită de la ghidul Michelin are semnificație. Inspectori de specialitate au lăudat „vibrația naturală, pământească” a meniului și creativitatea cu care legumele sunt transformate în preparate rafinate, care le oferă respectul cuvenit.

Drumul spre „Plates” a pornit din experiența personală a lui Haworth. După ce a fost diagnosticat cu boala Lyme, acum peste un deceniu, a renunțat la carne, lactate și zahăr rafinat. Schimbarea dietetică l-a ajutat să gestioneze inflamațiile cronice și să își regândească modul de gătit. După mai mulți ani de pop-up-uri culinare, „Plates” s-a deschis în urmă cu 18 luni. Astăzi, restaurantul are rezervările făcute până la sfârșitul lunii martie.

Haworth spune că nu încearcă să imite carnea sau peștele. „Nu vrem să înlocuim carnea sau să facem să pară pește”, explică el. „Arătăm aciditatea, umami-ul, straturile de arome care trezesc simțurile.”

Deși a câștigat deja recunoașterea Michelin, Haworth nu are planuri imediate de extindere. Prioritatea lui este rafinarea experienței curente și, poate, obținerea celei de-a doua stele. „Procesul este partea cea mai plăcută”, spune el cu un zâmbet.

Recunoașterea pentru industria gastronomică britanică

Succesul „Plates” trimite un semnal puternic. Confirmă faptul că gastronomia vegetală nu este doar pentru un public restrâns, ci poate deveni opțiune de fine dining apreciată de public divers. Înseamnă că restaurantele pot combina rafinamentul culinar cu responsabilitatea față de mediu și sănătate.

De asemenea, poate inspira alte orașe și bucătari din Europa să urmeze același drum. Dacă un local din Londra reușește să câștige o stea Michelin fără carne, poate fi un exemplu și pentru restaurante care vor să reinventeze bucătăria locală, să pună accent pe legume și să atragă clienți fără a compromite calitatea.

„Plates” dovedește că fine dining și plant-based nu se exclud reciproc. Din contră. Pot fi clișee transformate în artă culinară. Iar clienții — indiferent de preferințele alimentare — pot redescoperi gustul, textura, aroma, frumusețea unui preparat creat cu atenție.