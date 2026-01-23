Acest an este unul special pentru Denumirea de Origine (DO) Penedès, și nu doar pentru că ploile abundente au contribuit la una dintre cele mai bune recolte din ultimii ani, ci și pentru că inaugurează o calificare ce îi umple de mândrie. „Suntem prima DO din lume care produce vin folosind în totalitate struguri ecologici”, declară cu satisfacție președintele DO, Joan Huguet. El amintește că această realizare a început în 1978 cu viticultorul Josep Maria Albet, un vizionar care a înțeles valoarea renunțării la pesticide în podgoriile sale, după ani de expansiune a acestor metode chimice eficiente împotriva dăunătorilor, dar dăunătoare pentru pământ.

„În DO Penedès am avut întotdeauna o legătură cu vinurile ecologice, chiar înainte să se vorbească despre acest lucru”, povestește Joan Huguet. În această regiune se află crama care a lansat pe piață primul vin din podgorii ecologice, Albet i Noya. Această abordare plasează regiunea într-o poziție avansată în ceea ce privește cunoștințele și filosofia de respect față de mediu.

Începând din acest an, din DO Penedès pot face parte doar cramele care își produc vinurile din struguri ecologici. Mai mult, peste 60% din vinurile produse aici sunt ecologice în toate procesele de elaborare. Obiectivul este ca, începând cu recolta din 2025, toate vinurile sub umbrela DO Penedès să dețină certificarea Consiliului Catalan al Producției Agrare Ecologice (CCPAE), recunoscut prin simbolul european al frunzei verzi formate din stelele UE.

Acest certificat garantează că alimentele au fost produse respectând normele agriculturii ecologice și că procesul a fost controlat în toate etapele: producție, prelucrare, ambalare și comercializare. Huguet precizează însă că această condiție se referă la struguri, ceea ce nu înseamnă neapărat că vinurile sunt „naturale” (fără niciun adaos chimic în procesele ulterioare), o etichetă pe care el o respinge, afirmând că „toate vinurile sunt naturale, fiind făcute din struguri”.

În prezent, DO Penedès este formată din 130 de crame, produce 15 milioane de sticle anual și cuprinde 5.000 de hectare de teren situate între mare și munte, între Barcelona și Tarragona. Planul strategic 2021-2030 pune accent pe agricultura ecologică și regenerativă, lupta împotriva schimbărilor climatice și conservarea biodiversității.

Președintele DO asigură că regiunea are un climat perfect pentru strugurii ecologici, deoarece nu plouă excesiv și umiditatea nu este atât de mare încât să favorizeze răspândirea ciupercilor, precum făinarea (oidio) sau mana (mildiu). În agricultura ecologică, produsele chimice de sinteză sunt înlocuite cu elemente naturale, cum ar fi sulful sau cuprul, și cu tehnici de confuzie sexuală pentru dăunători precum molia viței-de-vie (Lobesia botrana).

Pentru aceste bune practici, DO Penedès a fost recunoscută internațional în 2023 cu premiul Lifetime Green Achievement Award de la The Drinks Business și a primit Premiul pentru Excelență de Mediu în 2025 la premiile Ecovino.

Deși strugurii ecologici costă cu 15% până la 25% mai mult decât cei convenționali, prețul variază în funcție de calitate: strugurii premium pot ajunge la 1 euro pe kilogram, în timp ce prețurile mai scăzute se situează în jurul valorii de 0,40 – 0,50 euro.

„Conducem un curent al regiunilor viticole ecologice”, afirmă Joan Huguet, convins că viitorul aparține sustenabilității. Joi va avea loc un eveniment la Barcelona pentru a prezenta oficial recunoașterea DO Penedès ca fiind 100% ecologică, în contextul în care Catalonia este în acest an Regiune Mondială a Gastronomiei.