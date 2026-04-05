Prețurile alimentelor sunt mai mari, în medie, cu aproximativ 10% în acest an față de aceeași perioadă din 2025, iar după Paște sunt posibile noi scumpiri, pe fondul creșterii costurilor la energie, gaze și combustibili, potrivit președintelui Federației Patronale Române din Industria Alimentară, Romalimenta, Aurel Popescu.

„Creşterea de 10% în 2026 faţă de 2025 a fost normală până acum, pentru că TVA a crescut şi s-a liberalizat energia. Dar acum lucrurile sunt total diferite de o normalitate. Suntem chiar departe de o normalitate şi faţă de toate statele. (…) Acum se înregistrează nişte creşteri de la o zi la alta, mai ales pe zona aceasta de energie – gaze, energie electrică şi combustibil. Nu avem ce face decât să le contabilizăm şi, după Paşte, o să ieşim şi o să ajustăm preţurile în aşa fel încât să putem rezista în piaţă. Nu avem altă soluţie”, a declarat Aurel Popescu pentru AGERPRES.

”Statul încasează bani în plus, iar noi cheltuim mai mult!”

Reprezentantul industriei alimentare susține că măsurile autorităților sunt insuficiente comparativ cu cele adoptate în alte state.

„Guvernul nu ia măsuri în pas cu tot ce se întâmplă la nivel mondial. Statul încasează bani în plus, iar noi cheltuim mai mult şi vrem să ţinem inflaţia pe loc. Nu o să o ţinem niciodată, pentru că ne obligă produsul să modificăm preţurile. (…) Mediul de afaceri nu este băgat în seamă. Autorităţile se întâlnesc cu noi ca să bifeze că s-au întâlnit (…) dar fac tot ce ştiu ei”, a subliniat acesta.

În opinia sa, inclusiv măsura privind reducerea accizei la motorină are un impact limitat.

„Nu e o măsură care să satisfacă mediul de afaceri. 30 de bani este de la o zi la alta, mai trag americanii două rachete şi creşte preţul cu 40 de bani”, a adăugat Popescu.

Aurel Popescu: ”Am propus să se reducă acciza şi TVA-ul treptat”

Romalimenta a transmis autorităților o serie de măsuri pentru a limita scumpirile, inclusiv extinderea facilităților pentru transportatori și reducerea taxelor.

„Am rugat să se schimbe HG 1094/2025 (…) să se facă de la 2,4 tone, astfel încât şi maşinile specializate de alimente să intre în această jurisdicţie. De asemenea, am propus să se reducă acciza şi TVA-ul treptat (…) iar preţul să rămână acelaşi. (…) ar mai trebui să avem şi preţuri accesibile la gaze. Trebuie să facem aceste lucruri, dacă vrem să dăm alimente bune şi româneşti oamenilor”, a explicat acesta.

Consum în scădere

Creșterea prețurilor începe să se vadă deja în comportamentul consumatorilor, în special în sectorul de panificație.

„Avem o scădere a consumului de circa 3,5-4%. Asta arată că puterea de cumpărare a scăzut şi oamenii sunt mai atenţi la cheltuieli. (…) din punct de vedere al risipei alimentare, este un avantaj”, a spus Popescu.

Pe piață vor fi 7 milioane de cozonaci!

În contextul Paștelui, producătorii estimează o producție mai mică de cozonaci decât de Crăciun, dar fără scumpiri imediate.

„Mergem pe cantitatea solicitată (…) circa 7 milioane de cozonaci, mai puţin decât la Crăciun (…) dar menţinem preţul pe care l-am avut în perioada sărbătorilor de iarnă şi nu modificăm nimic. Modificările vor fi, eventual, după trecerea sărbătorilor pascale. În momentul de faţă, avem deja o creştere a costurilor de 6,5% (…) fiecare antreprenor când consideră că nu mai poate rezista”, a afirmat Aurel Popescu.

În ciuda presiunilor, industria alimentară poate asigura necesarul de produse, spune șeful Romalimenta.

„Nu cred că ne vom confrunta cu penurie de alimente. Noi să avem energie ca să putem produce. Avem materii prime, avem de toate (…) dar toate costurile le băgăm în preţul de vânzare”, a punctat acesta.

Industria alimentară din România are aproximativ 200.000 de angajați și o cifră de afaceri de peste 30 de miliarde de euro, fiind unul dintre cele mai importante sectoare economice.