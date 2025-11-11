Prețul orezului la nivel mondial a scăzut cu 35% în ultimele 12 luni, atingând cel mai redus nivel din ultimii zece ani. Fenomenul este determinat de sfârșitul restricțiilor la export impuse de India în urmă cu un an și de o ofertă globală care depășește cererea, scrie rfi.fr.

Potrivit unei analize Osiriz publicate de economistul Patricio Mendez del Villar de la Centrul Internațional de Cooperare în Cercetare Agronomică pentru Dezvoltare (CIRAD), cererea globală rămâne modestă, cu excepția Africii. Continentul african, cel mai mare importator de orez din lume, ar putea crește achizițiile cu 15% în 2025, menținând astfel o parte din echilibrul pieței.

Recolte bogate și condiții climatice favorabile

Pentru al treilea an consecutiv, condițiile meteo favorabile au susținut producția fermierilor asiatici. Țările din Mercosur – printre care Brazilia, Argentina și Uruguay – au înregistrat o creștere de 16% a volumelor de orez față de anul 2024. Această abundență de producție a contribuit la acumularea de stocuri și la intensificarea competiției între marii exportatori.

Situația actuală a pieței este descrisă de FAO drept una de „concurență feroce” între furnizori. Țări exportatoare tradiționale, precum Thailanda, Vietnam sau Pakistan, concurează agresiv la preț, în condițiile în care mai multe state importatoare, printre care Indonezia și Filipine, și-au redus achizițiile.

În Filipine, restricțiile la import impuse în septembrie au fost prelungite până la sfârșitul anului, diminuând semnificativ cererea externă. Această scădere a cumpărărilor accentuează presiunea asupra exportatorilor, care sunt nevoiți să vândă la prețuri tot mai mici pentru a rămâne competitivi.

Pakistan și țările Mercosur, cele mai afectate

Ritmul scăderii prețurilor diferă în funcție de regiune. În Pakistan, prețul orezului sfărâmat a fost în octombrie cu 5 până la 10% mai mic decât al concurenților asiatici. În ciuda competitivității ridicate, exporturile țării ar putea scădea față de 2024 din cauza cererii globale reduse.

În America de Sud, producătorii din Mercosur se confruntă cu o prăbușire de aproximativ 40% a prețurilor, alimentată de stocuri mari destinate exportului. Aceste rezerve împing și mai mult prețurile în jos, în lipsa unei piețe capabile să absoarbă excedentul.

Specialiștii CIRAD estimează că nu există indicii privind o posibilă creștere a prețurilor în lunile următoare. Tendința descendentă ar putea continua cel puțin până la începutul anului 2026, când vor ajunge pe piață noile recolte asiatice.

Pe lângă producția abundentă, stocurile globale rămân la un nivel record. FAO anticipează că acestea ar putea atinge 215 milioane de tone în 2026 – un volum fără precedent. India, cel mai mare producător mondial, va contribui semnificativ la acest surplus. Se estimează o creștere de 12% a rezervelor până la sfârșitul anului 2025.

Economiștii avertizează că, la un anumit nivel, prețurile vor înceta să mai fie sustenabile pentru fermieri. Dacă declinul continuă, micii producători ar putea fi nevoiți să își reducă activitatea sau să renunțe la culturile de orez.

Pentru moment, piața mondială traversează o perioadă de supraproducție fără precedent, iar redresarea prețurilor pare improbabilă înainte de 2026. În acest context, abundența devine o provocare economică majoră pentru una dintre cele mai importante culturi alimentare ale lumii.