O mică brutărie de cartier din Paris a câştigat prestigiosul trofeu Grand Prix de la Baguette, au anunţat joi seară organizatorii acestui concurs insolit, relatează DPA, transmite Agerpres.

Premiul din acest an i-a revenit brutăriei Le Fournil de Didot din arondismentul al XIV-lea din Paris, datorită produsului său intitulat „Baguette Tradition”, în cadrul unei competiţii ajunse în acest an la cea de-a 33-a ediţie şi la care au participat 143 de brutării.

„Am participat acum pentru prima dată şi am câştigat din prima încercare”, a declarat fericitul său proprietar, Sithamparappillai Jegatheepan.

Produsele de panificaţie au fost jurizate în funcţie de mai multe criterii, precum gust, miros, crustă şi textură.

Numeroşi clienţi au venit vineri dimineaţă în mica brutărie pariziană pentru a-l felicita pe brutar şi pe echipa acestuia.

Pe lângă premiul în bani în valoare de 4.000 de euro, brutăria câştigătoare va beneficia de o creştere uriaşă a prestigiului său şi a numărului de clienţi, precum şi de privilegiul de a furniza cu baghete franţuzeşti Palatul Elysee (reşedinţa preşedinţilor Franţei – n.red.) timp de un an.

Jegatheepan, care a preluat brutăria în 2022, a declarat că aşteaptă cu nerăbdare acest proiect şi să se întâlnească, probabil, cu preşedintele Emmanuel Macron.

El coace aproximativ 650 de baghete pe zi, plasându-le într-un cuptor timp de 20 de minute, la temperatura de 270 de grade Celsius. Întrebat despre secretul succesului său, brutarul a dezvăluit doar că este important ca aluatul să fie lăsat să crească pentru cel puţin 24 de ore.

În Paris există 1.118 brutării, potrivit Asociaţiei brutarilor din Franţa. Autorităţile municipale au calculat că 93% dintre parizieni pot să ajungă la cea mai apropiată brutărie de locuinţa lor, mergând pe jos, într-un interval de cel mult cinci minute.

Pentru francezi, bagheta nu este doar o bucată de pâine, ci o piatră de temelie a culturii lor, fiind totodată cel mai consumat sortiment de pâine din ţară.

În urmă cu trei ani, UNESCO a inclus bagheta franţuzească în patrimoniul cultural imaterial.